Ali Koç 90 milyon liralık hissesini satıyor

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamaya göre, Ali Koç, Koç Holding’teki 24.15 milyon adet hissesinin 99 yıl süreyle borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) başvurdu. Koç’un satış için başvurduğu 24.15 milyon adet hisse, ödenmiş sermayesi 2 milyar 415 milyon lira olan Koç Holding’in yüzde 1’ine denk geliyor.

Koç Holding’in dünkü kapanış fiyatı olan 3.74 TL’den hesaplandığında, Ali Koç’un kayıt ettirdiği hisselerinin tutarı 90 milyon lirayı aşıyor.



Ali Koç, kasım ayı başında da, yönetim kurulu üyesi olduğu Arçelik’teki 6.175.838 adet hissesini satmış, KAP’ta yer alan açıklamaya göre satış işlemi sonrasında Ali Koç’un şirkette payı kalmamıştı. Satışa konu olan Arçelik hisseleri, ödenmiş sermayesi 675.73 milyon lira olan Arçelik’in yaklaşık yüzde 0.9’una karşılık geliyordu. Arçelik hisselerini 4.22 TL ortalama fiyattan satan Ali Koç’un cebine bu satıştan 26 milyon TL para girdiği hesaplanmıştı.



Ömer Koç da satmıştı



Bir süre öncede Koç Kardeşler’den ortancası olan Ömer Koç (Holding Başkan Vekili), 24 milyon adet Koç Holding hissesini satarak 92.8 milyon liralık satış geliri elde etmişti. Bu satıştan sonra Ömer Koç’un elinde 43.3 milyon Koç Holding hissesi kaldı. Hisselerini 3.80 TL fiyattan satan Ömer Koç’un Koç Holding’teki doğrudan sermaye payı da yüzde 2.79’dan yüzde 1.79’a geriledi.



Koç Ailesi’nin bu iki üyesi sahip oldukları hisselerden bir kısmını satsalar da, bu onların holding ya da hissesini yaptığı şirketle ilişkisini bitirdiği anlamına gelmiyor. Çünkü bu şirketlerde dolaylı olarak büyük hissedar olan holdingin çatı şirketi Temel Ticaret’teki hisse payları nedeniyle her iki kardeşin de hem Arçelik de, hem de Koç Holding’te oldukça büyük payları bulunuyor.



Normal hisse satış işlemi



KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, daha önce kardeşi Ömer Koç’un Koç Holding hissesi satması üzerine yöneltilen soruya, “Bu hisse satışlarını bir kavga varmış gibi algılamayın. Normal bir hisse satışıdır” yanıtı vermişti.

