İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, \"Aziz Yıldırım ile karşılıklı olarak tartışmaya hazırım\" dedi. Fenerbahçe\'nin iyi yönetilmediğini söyleyen Ali Koç, \"Yönetime gelirsek her şeyi baştan kuracağız. Ben hayal vaat etmiyorum\" diye konuştu. FETÖ konusuna girmeyi istemediğini, ancak açıklama yapmak zorunda kaldığını ifade eden Ali Koç, \"101 gerçek kişi BİMER\'e benim hakkımda FETÖ\'cü olduğum yönünde, 3 Temmuz 2011\'i benim yönettiğimi yazmış. Deli saçması diye hiç üzerinde durmadım. Sonra bazı insanlar bana geldi başkanımızın kapalı kapılar ardında bu yönde konuşmalar yaptığını söyledi ben de bunu ciddiye almaya başladım. Başkanımız çıkıp \'Ali bizim Ali\'mizdir! 3 Temmuz\'da Ali dik durdu\' deyip beni korumalıydı, yapmadı\" dedi. Siyasete girmek gibi bir niyeti olmadığını dile getiren Ali Koç, \"Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istedim. Randevu verilmedi henüz\" diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, CNN Türk\'te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik\'in sorularını yanıtladı. Koç, sarı-lacivertli kulübün iyi yönetilmediğini söyledi, Başkan Aziz Yıldırım ile bir televizyon programında karşılıklı olarak tartışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

\"AİLEM ÇOK DESTEK OLDU\"

Başkanlık seçimi sürecinde kendisine destek olan ailesine teşekkür eden Ali Koç, tutkunusun peşinden koşan birisi olduğunu ifade ederek, \"Fenerbahçe taraftarının bana karşı olan sevgisine karşılık verememek beni çok üzüyordu. Küçüklüğümden beri hayalimde vardı Fenerbahçe\'ye başkan olmak. Rahmi Koç çok demokrat bir insan. Geçen sene 2 Nisan, ben 50\'nci yaşıma bastım. Bu konuşmada bana böyle bir şey olamayacağını ifade etti. Ben kendisiyle konuştum, bu yoldan geri dönüş olmadığını söyledim. Sağ olsunlar sonuna kadar arkamda durdular. 7 gün kaldı, bakalım 7 gün sonunda ne olacak? En büyük itiraz küçük oğlumdan geliyor. Başkan olma kararını aldıktan sonra bütün ailem çok destek oldu. Sonuç ne olursa olsun yola çıktık Allah utandırmasın diye bekliyoruz bakalım neler olacak. Gittiğim yerlere diğer takım taraftarları da bana destek oluyor, bu büyük bir gurur. Ben başka bir camiaya hiç saygısızlık yapmadım. Bir felsefem var; kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacaksın. Fenerbahçe çok daha iyi yönetilmeyi hak ediyor. Ben de bu yüzden başkan olmak istedim. Zihniyet, yatırım bir çok şeyde Türk futbolu olarak çok geride kaldı. Bunun için de aday oldum. Fark yaratabileceğimi düşünüyorum. Türk futbolunu etkileyebileceğimi düşünüyorum. 10-15 yılda nefret ortamı var. Kulüpler arasındaki şiddet ortamı sona ermeli. Geçen gün okuldan gelen kızım \'Baba biz Galatasaray\'dan nefret mi ediyoruz?\' diye sordu. Biz küçükken böyle bir şey yoktu. Saha içinde kora kor bir rekabet, saha dışında da yapıcı bir rekabet olmalı. Türk futbolunu hak ettiği yere getirmek için kulüpler ve federasyon olarak ortak bir çalışma içinde olmalıyız. Çok yer ziyaret ettik, kulüpleri ziyaret ettik. Türk futbolu çağın çok gerisinde kaldı. Baktığınız zaman sonuçları da ortada. Ben bir fark yaratabileceğimi düşündüm\" diye konuştu.

\"FENERBAHÇE İYİ YÖNETİLMİYOR\"

Fenerbahçe\'nin iyi yönetilmediğini söyleyen Ali Koç, \"Günü kurtarma zihniyetiyle yönetiliyor. Çok daha akılcı, rasyonel yönetilmeli kulüpler. Sadece biz değil diğer kulüpler de. Günü kurtarma yaklaşımıyla yönetilmemeli. 6 ay var \'şampiyon olmazsanız yenilemem\' diyorsunuz olmayınca da yenilemiyorsunuz. Bu böyle olmaz. Fenerbahçe şeffaf değil. Fenerbahçe\'nin borcunun tam olarak ne kadar olduğunu anlamak mümkün değil. Bu tespit edilemiyor. Geçen seneki raporda borç miktarında \'Batak\' yazıyordu. Kulübe gelen gelirler kulübün kasasına girmiyor ki. Direkt olarak temlik, hisseler rehinli. Fenerbahçe\'nin mali geleceği ipotek altına almış. Bence Fenerbahçe finansal açıdan iyi yönetilmiyor. Ben bu işi tek başıma hallederim demiyorum. Bu sorunları çözebilecek akla, mantığa ve vizyona sahip olduğumu söylüyorum. Tek başına yapamam. Yönetime gelirsek her şeyi baştan kuracağız. Ben hayal vaat etmiyorum\" şeklinde konuştu.

\"UEFA\'NIN RADARINDAYIZ\"

Alı Koç, \"Fenerbahçe, kredilerle, temlik edilen gelirlerle, kırdırılan alacaklarla gidebileceği yere kadar gitti. Bundan sonra gidebileceği yer yok. Hisseleri rehinde, basketbol salonu rehinde, kulüp UEFA radarında. Fenerbahçe\'nin gelirleri düşüyor, giderleri artıyor. Gelirleri arttırmamız lazım. Gelirleri arttırma kısmında ben ve arkadaşlarımın direkt etkili olacağı alanlar var. 3 Temmuz\'daki kurduğumuz bağlar incelmiş durumda. 3 Temmuz\'daki dayanışmamız dünyaya örnek oldu. Taraftarın maça gelmemesini sadece ekonomiye bağlarsanız olmaz. Benim Ali Koç olarak, karşılık beklemeden Fenerbahçe Spor Kulübü\'ne vereceğim bir meblağ var.

Fenerbahçe\'nin başındaki kişi tutarlı olmalı. Benim Fenerbahçe\'ye vereceğim karşılıksız bir meblağ var. Şirketlerim her alanda Fenerbahçe\'ye sponsor olacak. Fenerbahçe\'nin sponsor gelirlerini maksimum seviyeye çıkartabileceğimi taahhüt edebilirim. Kulüp bir sermaye grubunun altına girmeyecek. UEFA ile görüşerek sorunları aşacağız\" dedi.

\"AZİZ YILDIRIM İLE KARŞILIKLI OLARAK TARTIŞMAYA HAZIRIM\"

Başkan Aziz Yıldırım ile bir televizyon kanalında canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu söyleyen Alı Koç, \"Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Kulüpten her konuda yanıt geliyor. Ama nedense defterleri açalım ve televizyona çıkalım konusunda yanıt gelmiyor. Aziz Yıldırım ile karşılıklı olarak tartışmaya hazırım. Hiçbir tesisimizi kullanamıyoruz. FB TV, radyo, internette beni göremiyorsunuz. Haberimiz bile yapılmıyor. Üye bilgilerine ulaşmamız sıkıntılı. Üye olabilecek insanlar üye olamadı. Bir arkadaşınıza hediye olması için bile kulübe üye yapabilirsiniz. Fakat Fenerbahçeli olmayan kişiler kulübe üye yapıldı. Yanlış biliyor, yanlış söylüyor olabilirim ama asla terbiyesizlik, saygısızlık yok. Aziz Yıldırım ve mevcut yönetim bizden bilgi saklıyor. Biz seçildiğimizde adaleti sağlayacağız. Ali Bey bizim projelerimizi çalıyor\' diyorlar. Akademidir, pilot takımdır bunlar zaten bizim projelerimizdi. Aziz Yıldırım icraatın başındaydı neden yapmadı? 25 yıldır neredeydiniz. Bana karalama kampanyaları yapıldı. Bizim ülkemizde cevap vermeyince üstünüze yapışıyor. Sadece bana değil ailemin de üzerine geliniyor. Seçilirsek büyük lütuf, onur. Seçilmezsek de desteğimizi yine sürdürürüz\" diye konuştu.

\"BAŞKANIMIZ ÇIKIP \'ALİ BİZİM ALİ\'MİZDİR! 3 TEMMUZ\'DA ALİ DİK DURDU\' DEYİP BENİ KORUMALIYDI, YAPMADI\"

Ali Koç, FETÖ konusuna girmeyi istemediğini ancak Bodrum\'da bu konu ile ilgili açıklama yapmak zorunda kaldığını ifade ederek, \"101 gerçek kişi BİMER\'e benim hakkımda FETÖ\'cü olduğum yönünde, 3 Temmuz 2011\'i benim yönettiğimi yazmış. Deli saçması diye hiç üzerinde durmadım. Sonra bazı insanlar bana geldi başkanımızın kapalı kapılar ardında bu yönde konuşmalar yaptığını söyledi ben de bunu ciddiye almaya başladım. Başkanımız çıkıp \'Ali bizim Ali\'mizdir! 3 Temmuz\'da Ali dik durdu\' deyip beni korumalıydı, yapmadı. Ben size kırgınım. Beni ve ailemi terör örgütü mensubu olarak gösterip itham edemezsiniz. Türkiye\'de insanlara para verirsin gizli tanık olur. Bu ülkede Sayın Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bile teröristin gizli tanık edilmesiyle cezaevine kondu.

\"SİYASETE GİRMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK\"

Siyasete girmek gibi bir niyeti olmadığını dile getiren Ali Koç, \"Ben milli duyguları güçlü bir insanım. Gençlerin bize karşı çok büyük ilgisi var. Gençler samimidir. Şunu söyleyeyim benim siyasetle Allah korusun işim olmaz. Belediye encümeni bile olmam. Başkan çıkarıyor bunları. Öncellikle Allah korusun benim siyasetle hiçbir işim, ilgim olmaz. Yine başkanın yaydığı bir söylenti. Benim projem yokmuş, kendim projeymişim. Fenerbahçe\'yi kullanarak siyasete girecek diyorlar. Hatta transatlantik bir proje bu diyorlar. Bilmiyorum Ankara\'yı mı etkilemeye çalışıyorlar. Bunun altyapısını da şöyle yapıyorlar. \'Biz 2015\'te onu yönetim kuruluna alalım dedik kabul etmedi gitti 3 gün sonra aday oldu\' diyorlar. Aziz Yıldırım sürekli hakkımda söylenti çıkarıyor. Başkanla 2014 yılında sorun yaşadık. 2015 seçimlerinde yapılan baskı bugünleri getirdi. Aziz Yıldırım ne amaçlıyor anlamıyorum. Ben başkana bir kez daha sesleniyorum. Çıkalım televizyona açıklayalım. İkimizden biri yalan söylüyor. Çıksın ortaya. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istedim. Randevu verilmedi henüz\" dedi.

\"AYKUT KOCAMAN İLE DEVAM ETMEK İSTERDİM, ALEX\'E YAPILAN KABUL EDİLEMEZ\"

Aykut Kocaman\'ın bir hocadan daha fazlası olduğunu kaydeden Koç, \"Aykut Kocaman ile devam etmek isterdim. İstikrardan yanayım. Ancak taraftarın beklentisi var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Devam edip etmemekle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Seçilirsek düşünüp karar vereceğim. 3 Temmuz\'da neler yaşadığımızı bir biz bir Allah bilir. Aynı şeyler yine yaşansın yine aynı refleksi gösteririz. Başkanımızın saç teline bile zarar verdirmeyiz. Aykut Kocaman benim için bir hocadan fazlasıdır. Soyunma odasına inip işlere karışmam, karşıyım. Hayalim Fenerbahçe\'yi kenetlemek. Obradovic için ise \'Allah\'a şükürler olsun\' kendisi bizde. O ne kadar isterse devam ederim. Olimpik branşları kesinlikle kapatmayacağım. İki branş ekleyeceğim biri e-spor. Yarının Pogba\'sı, Alex\'i olacak isimleri Fenerbahçe\'ye kazandırmak istiyorum. Altyapılardan oyuncular çıkarmak isterim. Alex son dönemlerinde hatalar yapmıştır. \'Ya hoca ya ben\' kapısını açmıştır. O kapı bir kere açıldı mı, bazı şeyleri düzeltemezsiniz. Fakat Alex\'e yapılanlar kabul edilemez. Her iyi eski futbolcu iyi bir hoca olacak diye kaide yok. Önce kendisini ispatlaması gerekiyor. Ama ben inanıyorum Alex ileride bu kulüpte görev yapacak\" diye konuştu.

