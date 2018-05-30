Fenerbahçe’nin 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, “3 Temmuz’da Fenerbahçe’yi lime lime edenler basındaki yerlerini koruyorlar. Bunlardan bir tanesi Meriç Müldür. Bu tutarsızlığın bitmesi lazım, artık son verilmesi lazım. Fenerbahçe camiası bunu hak etmiyor” suçlamasında bulundu. Koç daha sonra da Müldür’ü programa kendisinin istemediği iddialarını da yalanlayarak “Meriç Müldür tweet atmış benim onu istemediğimiz şeklinde. Keşke burada olsaydı. Ben insanların yüzüne bakarak konuşmak isterim” dedi.

Ali Koç, TRT Spor'da Yusuf Mertol'un sorularını yanıtladı. Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen TRT Spor yorumcusu Fenerbahçeli Meriç Müldür, Ali Koç'un isteği doğrultusunda bu programda yer almadı.

Ali Koç'un TRTSPOR'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"İnşallah bir hayal gerçeğe dönüşür"

''48-49 yere gittik. İnsanlar bize otellerini, dostluklarını açtılar. Bu yolda gösterdiği arkadaşlık, yoldaşlık için herkese teşekkürler. Bizi hep dik tuttular. Buraya kadar geldik. İnşallah bir hayal gerçeğe dönüşür. Ben yorgunluğu atlatırım da tek sıkıntım çocuklarımdan uzak kalmak''

"Kazanan taraf büyük farkla kazanacak"

''Ben hiçbir zaman büyük konuşmam. Benim fıtratımda dereyi görmeden paçayı sıvamak yok. Bizdeki coşku, katılım, heyecan öbür tarafın yaptığı mitinglerde olmadı. Bu çok net. Kim kazanırsa kazansın büyük bir farkla kazanacak. Ya biz yanlış gözlemiyoruz ya da karşı taraf''

Ali Koç: ''İki dönem Fenerbahçe için çalıştım. Çok yorulmuştum. Daha fazla devam etmek istemiyordum. Ondan sonra da Fenerbahçe için çalışmalarım devam etti. Maddi konularda da çok destek oldum. Hem kurum olarak hem şahıs olarak. Ayrılırken de ismim yok ama cismim olacak demiştim'' ifadelerini kullandı.

Finansal durum

''Finansal olarak çok kötüyüz. Sadece biz değiliz, tüm Türk kulüpleri çok kötü. Avrupa'yı incelerseniz zarar eden takımlar çok az sayıda. Avrupa'da bu konularda çare bulunmuşken neleri yaptığını gördük. Onlar düzelirken biz ters yoldan ilerledik. Bizde zarar rakamları her sene artıyor. Fenerbahçe, üst üste 5. sezonu zarar ile kapatıyor. Bizim hisselerimiz şu an rehin. Gelen gelirler, kulübün kasasına girmeden bankalara gidiyor. Yani bu, kulübün hisseleri bankaların demek. Bu duruma ben getirmedim. Mali bağımsızlığımız tehlikedeDiğer Türk takımlarının da zarar etmesi bir teselli değil''

Birinci önceliklerinin mali durumu düzeltmek olduğunu belirten Koç, ''Daha önce görülmemiş bir katkıyı yapacağız. Sıcak para sokmamız gerekiyor. Cumartesi günü miktarı açıklayacağım. Cimridir, para vermez, neden sponsor olmuyor diye açıklamalar yapıyorlar. Kim ne vermiş kulübe? Defterleri açalım, bakalım. Fenerbahçe olarak yaptığımız fedakarlık, karşılıksız vereceğimiz hibe ile Fenerbahçe'yi daha iyi yerlere götüreceğiz. Camia, bizim fedakarlığımızı sıcak karşılayacaktır'' dedi.

"Bize 2 dönem, 6 yıl gerekiyor"

''Bize iki dönem gerekiyor ekonomik sorunu düzeltmemiz için. Yani 6 sene lazım. Başkan, 400 milyon dolar borcumuz var diyor. Bunu Türk lirasına çevirdiğini zaman ne oluyor. Ve bu onun söylediği rakam. Altında bir şey var mı bilmiyorum. Biz, dünyaya örnek olduk. 3 Temmuz'u camia olarak atlattık. Allah o günleri bir daha göstermesin. Sadece bize değil, kimseye göstermesin. Ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda o birliktelik ciddi olarak erozyona uğramış. Bunu 3 Temmuz'a bağlayamazsın''

"Taraftar kızgın, küskün"

''Fenerbahçe taraftarı geçen sene de tribünde böyleydi. Bence kızgın, küskün. Kendini değer verilmemiş hissediyor. Tribünleri Ali Koç böldü diyorlar, buna çok üzülüyorum. Fenerbahçe taraftarı değer verilmeyi fazlasıyla hak etti. Hem şanlı tarihimizle hem de son dönemde. Kafalarınıza göre kombineleri iptal ederseniz, üstüne bir de sportif başarı sağlayamazsanız taraftar tabii ki küser, kızar''

''Testiyi kıranla taşıyanları ayırt etmeliyiz''

''En kısa sürede, en hızlı yol katedeceğimiz konu İletişim. Fenerbahçe iletişim konusunda hep zayıf oldu. Ben varken de zayıf oldu, ben yokken de. Fenerbahçe'nin medyaya, medyanın da Fenerbahçe'ye ihtiyacı vardır. Testiyi kıranla taşıyanları ayırt etmeliyiz. Fenerbahçe artık daha sempatik bir kulüp olmalı. Dostumuzun düşmanımızdan fazlası olması lazım. Nötr, futbolla ilgilenmeyen insanlar bile biz şampiyon olduğumuzda sevinebilmeli''

Başkan Adayı Ali Koç, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza ile ilgili ''Her gittiğim yerde Alex konuşuluyor. Alex çok akıllı bir insan. Kendini bu sektörde geliştirdiği takdirde bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü ya da sportif direktörü olsa muhteşem olur, rüya gibi olur'' ifadelerini kullandı.

''Aykut hoca da bizim görüşeceğimiz hocalardan birisi''

''Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin bir değeridir. Bir hocadan fazlasıdır. Ancak, ileriye dönük olarak Aykut hoca da bizim görüşeceğimiz hocalardan birisi. Ama gerek transfer edebileceğimiz futbolcular, gerekse teknik direktör için bir senedir çalışma yapıyoruz''

''4-5 tane daha adayımız var''

''Kafamızda bir futbol stili, futbol kültürü, futbol tarzı var. Son iki dönemdir 2-0 öndeyken bile acaba galip gelebilir miyiz diye düşünüyoruz. Biz daha çok saldıran, atak oynayan bir felsefe geliştirmek istiyoruz. Bu felsefeye yönelik teknik direktörler için İngiltere'den bir insan kaynakları şirketinden bize liste çıkarmalarını istedik. Ne yazık ki listemizdeki hocaların 5'i transfer edildi. 4-5 tane daha adayımız var. Onlarla da, Aykut hocayla da görüşüp karar vereceğiz''

Ali Koç, Bodrum'da tatil yapan Arsenal efsanesi Arsene Wenger ile görüşeceği iddiaalarına yönelik ise ''Arsene Wenger Bodrum'da, bir arkadaşımla. Onunla bir dostluğumuz var. Wenger de onu ziyarete gelmiş. Bir yakıştırma yapıldı. Ama Wenger ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Bizim sportif direktör olarak belirlediğimiz kişi, zaten her gün Wenger ile bir görüşme yapar'' dedi.

Obradovic açıklaması

''Çok şanslıyız Obradovic gibi bir hocamız var. Basketbol konusunda Avrupa'nın en büyük kulübüyüz. Basketboldaki kalıcı ve sürdürülebilir modeli futbolda da uygulamalıyız. Obradovic bizimle çalışmak istediği müddetçe bizim yapacağımız tek şey onun istediği bütçeyi kendisine sağlamak olacaktır. Basketboldaki kalıcı ve sürdürülebilir modeli futbolda da uygulamalıyız. Obradoviç'e, Ülker'e, Doğuş Grubu'na ve tüm destekçilere bir taraftar ve başkan adayı olarak teşekkür ediyorum. Futbolda kaybettiğimiz şevki kazandırdılar bize

''Başkan ben ne diyorsam onu dedi''

''Sosyal medyada Fenerbahçe'ye üye olmuş ancak başka takımların formasını giyen insanlar var. Kulübe aidiyet duygusu olan hiçbir personelimizin biz göreve geldikten sonra endişe etmesine gerek yok. Dün akşam üye konusunda başkan ben ne diyorsam onu dedi. Biz demiyoruz ki kulübe para girmiyor. Başkan ne dedi? 'Sen üye olmak istiyorsun, ben de para veriyorum, üye oluyorsun.' Aynen bunu dedi. Olay kulübün kasasına para girmesi değil. Belirlediğimiz 8-9 tane kilit nokta var. Bu görevlere profesyonel isimlerin gelmesi gerekiyor''

Ali Koç, başkanlığa seçilirse Pazartesi uyuyacağını Salı günü sportif direktörü açıklayacağını ve faaliyetlere başlayacağını söyledi. Koç, üyeliklerin askıya alınması konusuyla ilgili ''Bu bahsettiğimiz de antidemoktarik sürecin bir parçası. Fenerbahçe Kulübü'ndeki bazı ihraçların seçimden önce olması şüphe uyandırıyor'' ifadelerini kullandı.

''Ben seninle aynı gemide değilim dedi''

''2015'te seçimlere 1 hafta kala Aziz Yıldırım hiçbir şey yaşanmamış gibi beni yönetime çağırdı, gelemeyeceğimi söyledim. Burhan Karaçam ile birlikte kulübe giderek bir durum değerlendirmesi yapmak istedik. Yandex, Finansal Fair Play konusunu konuşurken (Aziz Yıldırım) bir anda bağırmaya başladı. Başkanım aynı gemide değil miyiz dedim. 'Ben seninle aynı gemide değilim' dedi. Sayın başkan, beni başkanlık için işaret ettiğinde samimi değildi. Benim bu topa girmeyeceğimi düşünüyordu. Bazı kırılma noktaları yaşandıktan sonra dedim ki, 'Bu iş böyle gitmez'. Yüksek Divan Kurulu'nda 'Aday olan erkek gibi çıksın' deyince de adaylığımı koydum. 30 Mayıs 2015'te başkanımız dedi ki 'Mahkeme kararını versin, ben de bırakacağım' Mahkemeden beraat kararı çıktı, 24 Ekim'deki toplantıda ise, 'Ben kararımı değiştirdim, yargıtay kararı çıkana kadar devam edeceğim.' dedi. Bana göre başkanın görevi bırakacağı yok''

''İnsan, sevdiği insandan darbe yiyince üzülüyor''

''Onun projesi yok, kendisi proje' ne demek yahu? Benim Fenerbahçe için yapmayacağım çok az şey var. Bunu en çok başkanımız bilir diye düşünüyorum. Neler yaşadık beraber? İnsan, sevdiği insandan darbe yiyince üzülüyor. Bana koyan bu. Ben bu yüzden kızgınım''

''Sandıkların üzeri kapatılsın önerisinde bulunduk''

''Tarihimizin en enteresan seçimlerinden birine gidiyoruz ve adaylardan birinin ne FBTV'de, ne internet sitesinde, ne dergide, ne radyoda esamesi okunmuyor. Sandıkların üzeri kapatılsın önerisinde bulunduk çünkü çalışan personel oy verirken güvenlik kameralarından endişe etmesin istedik. O kameralar saçının teline kadar görebiliyor. Başka şeyler de istedik. Bir tek bu kabul edildi.Katılım olarak 18-20 bin kişi bekliyorum, sonuç olarak kazananın farklı kazanacağını düşünüyorum''

''İmza sayımızı cumartesi günü açıklayacağız''

''Bizimle iletişim bilgilerini paylaşan üye sayısı 10 bini geçti. Ama bu imza sayısı demek değil. İmza sayımızı da Cumartesi günü açıklayacağız. İmza sayımız 10 bin değil, ama Galatasaray Kulübü'nün seçimlerinde kullanılan toplam oy sayısından daha fazla. İmza gönderen üyelerimiz noterlere gidiyor, postanelere gidiyor... Bizim en büyük motivasyonumuz buydu. Bize yoldaşlık yapan herkese, bu hayali gerçeğe dönüştürmek üzere olan herkese milyonlarca teşekkür ediyorum. Gençler duruma çok hakim. İnanılmaz hakimler. Yaş sıralamasına göre oy oranlarına bakarsan, biz en çok oyu gençlerden alacağız''

''Bu nefret ortamı bitmeli''

"Mustafa Cengiz'i kendisiyle konuşarak tebrik ettim. Galatasaray camiasının dinamiklerini bilmiyorum ama önemli olan bu camiaların birbiriyle konuşabilmeleri. Elbette sahanın içinde mücadele edeceğiz ama bir yere kadar kendi kulübünüzü düşünebilirsiniz.Beşiktaş ile ilgili husumet neden bu noktaya geldi bilmiyorum ama söyleyeceğim şudur. Bu böyle devam etmez. Bu nefret ortamı bitmeli. Başkanların bir araya gelemediği ortamda taraftar ne yapsın? Bu böyle kavgayla gitmez ama saha dışında yapıcı rekabet olmalı.Trabzonspor ile ilişkileri düzeltmek daha zor olacak ama ben elimi uzatacağım''

"'Belirlenen bir futbolcu havuzu var...''

''Transfer konusunda bir yaklaşımımız var. Şu an 6 tane scout ile çalışıyoruz. Belirlenen bir futbolcu havuzu var. Ekonomik imkanlarımız doğrultusunda, ayrıntılı analizlerden sonra bir tablo ortaya çıktı. Bu tabloya göre en acil ihtiyaçlarımızı belirledik. Bundan sonraki aşama, bu belirlediğimiz futbolcuları, belirleyeceğimiz teknik kadro ile beraber değerlendirip görüşmelere başlamak. Biz 6 aydır bunlara hazırlanıyoruz''

Ali Koç, "Seçilmemeniz halinde tekrar aday olacak mısınız?" sorusuna ''51 yaşındayım, 'asla' dememeyi çok önceden öğrendim. Seçilmezsem, bir sonraki seçimde aday olmayacağımı söyledim. Sebebi de, sezon başladığında, bir-iki maç kötü gittiğimde tribünlerde ismimi duymak istemiyorum. cevabını vererek sözlerini sonlandırdı.