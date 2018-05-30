Ali Koç: 3 Temmuz ile ilgili hiç alakası olmayan yönetimsel hatalar da var; tribünlerin boş olması 3 Temmuz nedeniyle mi?

Fenerbahçe başkanlığı için hafta sonundaki kongrede Aziz Yıldırım ile yarışacak olan Ali Koç, önceliğinin kulübün mali yapısını düzeltmek olacağını söyledi. Koç, “Ben hayal vaat etmiyorum. Toz pembe bir dünya çizmiyoruz. Gerçekçi yaklaşımlarda bulunuyoruz. ‘Avrupa'da ilk 8'de olacağız' deniyor. Kolay değil. ‘Feda' demiyoruz ama yukarıya, en tepeye oynayacak kadroyu kurmak zorundayız” dedi.

Sözcü gazetesini ziyaret eden Koç, hafta sonu gerçekleşecek kongre hakkında da açıklamlarda bulundu. Koç, “Kazancımız TL, harcamalarımız döviz. Kurlar oynadığı zaman yönetimleri çok sıkıntıya sokuyor. Büyük yatırımların iyi yapılmadığını biliyorum. Yapılan en büyük yatırım futbolaysa, özkaynağımızla niye futbolcu yetiştirmiyoruz? Yeteneği keşfedip yıldızlaştırmak önemli. Yıldızların son durağı olmak değil. ‘Barcelona'dan ve Manchester City'den şunu getireceğiz' diyebilirdim. Hayal satmayı bilmiyor muyum! Bir mantalite anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Marka değeri olarak Türkiye dışında, belli coğrafyada bilinen bir kulüp olmak istediklerini belirten Koç “Sürekli Avrupa'da olan, üstlere oynayan, kuralarda tercih edilmeyen bir takım olmak istiyoruz. Fenerbahçe kombinelerinde bekleme sırası olması lazım. Sağlıklı bir mali yapı olacak. Ardından sürdürülebilir sportif başarı gelecek. Dostu düşmanından daha fazla olan bir kulüp olacağız” dedi.

"Tribünlerin boş olması 3 Temmuz nedeniyle mi?”

Ali Koç, 3 Temmuz şike kumpası davasında Yargıtay kararından sonra maddi zararları tazmin etmek için Başkan Aziz Yıldırım'ın ‘O davaları sadece ben açarım' söylemine göndermede bulundu.

Başkan adayı “3 Temmuz, hepimizin kırmızı çizgisidir. Allah rakiplerimize bile göstermesin. Kumpasın manevi zararını tazmin zor. Maddi zararın tazmini de hepimizin görevidir. Hangi başkan, hangi yönetim olursa olsun… Burada bir tek ‘Ben yaparım' anlayışı doğru değil. 3 Temmuz ile ilgili hiç alakası olmayan yönetimsel hatalar da var. Kulüple taraftarlar arasında eksilen bağların sorumlusu 3 Temmuz mu? Tribünlerin boş olması 3 Temmuz nedeniyle mi?” ifadelerini kullandı.

“Karalama kampanyasına dönüştü”

“Bugüne kadar yaşadıklarıma baktığımız zaman demokratik açıdan adil bir rekabet olmadı. Fenerbahçe medyasında bizimle ilgili hiçbir şeyi göremezsiniz. Başkan ‘Açıklamalarım canlı yayınlanmadı' diyor. Haberi yayınlandı. Olması doğru ama eşit şartlarda olması lazım. Bir seçim ortamında başkan adaylarından birisinin esamesi okunmuyor kulüp medya araçlarında. Tesisleri kullanamadık. Üye bilgileri verilmedi. Bize verilmiyorsa onların da kullanmaması lazım. Biz niye bizim seçilmemiz gerektiğini, onlar da bizim niye seçilmememiz gerektiğini anlatmaya çalıştı. Ne yazık ki karalama kampanyasına dönüştü. Biz, eleştirileri saygı çerçevesinde yaptık. Bu karalama kampanyasının dozu ve ciddiyeti her geçen gün arttı. Bir yerde cevap vermek zorunda kaldık. Seçim gününde her şey yaşanabilir diye bekliyorum. Sandık başına 700 oy düşüyor. Seçim inanılmaz uzun sürebilir”

“Önceliğimiz finansman açığını minimize edebilmek”

Ali Koç, Finansal Fair Play nedeniyle transferde zorlanacaklarını vurgularken “İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle çok fazla manevra alanımız yok. Transfer konusunda bir teknoloji şirketine bütün maçları incelettik. Önceliklerimizi, zaaflarımızı ve ne takviyeler yapılmasını belirledik” açıklamasını yaptı. Amatör branşların hiçbir zaman artı geliri olmayacağını vurgulayan Koç, “Bizim önceliğimiz finansman açığını minimize edebilmek. Üstüne E-spor ve engelli sporcular şubelerini açmak istiyoruz. Üniversiteye karşı değilim. Söylediğim, bunu nasıl yapacağımız. Sabırlı davranmak ve iyi yatırım yapmak önemli” dedi.

"Hoca konusunda karar verebilmek için altyapımız hazır”

Fenerbahçeliler’in merak ettiği teknik direktörlük konusunda açıklamalar yapan Ali Koç, “Aykut Kocaman'ın durumuna seçimden sonra bakacağız. Devam etsek de devam etmesek de başka adaylarımız var. Taraftarların çok farklı bir futbol beklentisi bulunuyor. Biz bir hoca listesi yaptık. O listenin 5'i başka takımlara transfer oldu. Türkiye'den de bir hoca var listede. Biz şampiyonluğa oynarken hiçbir hocayla temas kurmadık. Hoca konusunda ivedilikle karar verebilmek için altyapımız hazır” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı olan Ali Koç, Demirören Medya Grubu'nu ziyaret etti. Burada soruları yanıtlayan Ali Koç, Fenerbahçe markasının erozyona uğradığını söyledi.