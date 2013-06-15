Ali Kırca Show TV'den gönderildi, ana habere Kanal 7'den bir isim geliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Çukurova Grubu'na ait Show TV'ye el koyması ardından Turgay Ciner’e satışı konusunda anlaşmaya varılan Show TV’den ana haberlerin yanı sıra Siyaset Meydanı'nı sunan Ali Kırca ve ekibi zorunlu izne çıkarıldı. Kırca'dan sonra ana haberleri Kanal 7'den bir ismin sunacağı öğrenildi.

TMSF, Mayıs ayında "Çukurova Grubu'nun 455 milyon dolarlık borcunu ödeme imkanı olmadığı" gerekçesiyle Akşam gazetesi, Show TV ve Sky Türk 630 da dahil olmak üzere grubun pek çok medya şirketine el koydu.

TMSF'nin el koyduğu kanallardan SkyTurk 360'ta T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ve Murat Sabuncu'nun sunduğu "Gündem ve Ekonomi" programının sonlandırılırken Show TV hisseleri Mayıs ayı sonunda TSMF gözetiminde 402 milyon dolara Ciner Grubu'na satıldı. Show TV Genel Müdürlüğü'ne Habertürk Genel Müdürü Semih Kaya’nın getirildi.

Yeni atamalar ardından, 1994'den beri sunduğu Siyaset Meydanı'nın yanı sıra Show TV'de ana haberleri hazırlayan ve sunan ünlü anchorman Ali Kırca ve ekibi zorunlu izne çıkarıldı.

Aralarında Show TV Haber Dairesi Başkanı Tuba Atav, Haber Koordinatörü Ayhan Bölükbaşı, Haber Müdürü Ozan Pezek, Yurt Haberler Müdürü Nafiz Akyüz, Kamera Şefi Ediz Alıç Mesut Gengeç, Haydaran Çelik ve Özgür Aktaş'ın da olduğu 212 sayılı Basın Yasası’na tabi olan ve 90 günün üzerine izni bulunan 20 kişinin zorunlu izne çıkarılmasının sebebi olarak "yönteminin tazminatları ödemekten kaçınmak istemesi" gösterildi.

Ali Kırca, 2008'den beri çalıştığı Show TV'deki masasını topladığı belirtilirken ana haberleri artık Kanal 7'den yeni bir ismin sunacağı öğrenildi.