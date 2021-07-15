Ali Kemal Özcan: Demirtaş'ın "Seni başkan yaptırmayacağız" çıkışı kesinlikle Öcalan'dan habersiz yapıldı

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Abdullah Öcalan'ın mektubunu kamuoyu ile paylaşan PKK uzmanı akademisyen Ali Kemal Özcan ile yaptığı görüşmeye yer verdi.

Alçı, 2015’te 7 Haziran öncesi ve sonrası sürece dikkat çektiği yazısında, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "Seni başkan yaptırmayacağız" sloganının Abdullah Öcalan’ın bilgisi dışında olmasının mümkün olmadığını savunduğunu hatırlattı. Söz konusu yazıdan sonra kendisini Öcalan'ın "tarafsızlık" çağrısı yaptığı mektubunu duyuran akademisyen Ali Kemal Özcan'ın aradığını söyleyen Alçı, Özcan'ın "Öcalan’ın bu çıkıştan haberi yoktu. Demirtaş’ın o çıkışı Öcalan’dan kesinlikle habersiz yapılmıştır" sözlerini aktardı.

Alçı'nın aktardığına göre Özcan, Öcalan'ın mektubunu duyuran kişi olmak istemediğini de söyledi.

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Alçı, Ali Kemal Özcan'ın '"Yazınızın beni ilgilendiren kısımlarıyla alakalı ifade ettikleriniz doğru ama bu derece doğru bilgi aldığınız kaynaklarınız benim Mudanya’da açıklama yapmak istemediğim bilgisini de size söylemedi mi Nagehan Hanım? Neyse herhalde o bölümü yazmak istemediniz. Ancak Öcalan’ın ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ projesinden haberdar olduğu konusunda yazdıklarınız yanlıştır. Bu konu bizzat en fazla Öcalan ile konuştuklarım arasında oldu. Öcalan’ın bu çıkıştan haberi yoktu. Demirtaş’ın o çıkışı Öcalan’dan kesinlikle habersiz yapılmıştır Nagehan Hanım. Öcalan-Demirtaş dikotomisi konusunda yazdıklarınızı da yanlış buluyorum" ifadelerini kullandığını söyledi.

Alçı, şöyle devam etti:

"Özcan’a'O halde Abdullah Öcalan neden çözüm sürecini bitirme ve Kürtlerin yeniden ağır bedeller ödeme sürecini başlatan bu konuşmaya dair herhangi bir karşı çıkış yapmadı? 21 Mart 2015’te Abdullah Öcalan’ın PKK’nın silahları tamamen bırakma kararını Sırrı Süreyya Önder Diyarbakır meydanında açıklayacaktı. 28 Şubat 2015’te bu konuda görüşüldü ve anlaşıldı. 17 Mart 2015’te çözüm sürecinin ortasına bomba koyan bu işlevsiz ve anlamsız grup konuşması yapıldı. Öcalan, Demirtaş’ın bu çıkışını doğru bulmadığı yönünde bir mesaj neden göndermedi?” diye sordum.

'Haklısınız, Öcalan daha sonra bunu telafi etme yoluna gitmedi. Elbette sebebi yoruma açıktır. Kürt meselesinde barışçı çözüm isteyen bir Türk aydını olarak siz de bu bağlamda Öcalan’ı tenkit edebilirsiniz. Benim 'Ova eliti' diye adlandırdığım çevre kendisini o süreçte tamamen yanlış bilgilendirdiler Nagehan Hanım.' diye cevap verdi."

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