Ali Karacan: Bugün sevgilime kavuşmuş gibiyim

T24

Karacan şunları kaydetti:"Şu anda karşınızda 32 yıllık rüyası gerçekleşmiş bir insan görüyorsunuz. Raslantı veya ilahi şans diyebilirsiniz ama dedemin kurduğu Milliyet’in 61. yaş gününde bu konuşmayı yapıyorum. Bugün sevgilime kavuşmuş gibiyim. Bana bu mutluluğu tattırdığı için özellikle birkaç kişiye teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Aydın Bey’e; Babam bu gazeteyi iyi ki size satmış. Milliyet’i büyüttünüz ve çizgisini hep korudunuz. Dedemin meşhur lafı, ‘Babıali sermaye mezarlığıdır’ lafının tersini ispat ettiniz. Tüm ezberleri bozup bayrağı tekrar bize verdiniz. Sizin adınız bundan böyle Ali Naci Karacan, Ercüment Karacan ve Abdi İpekçi’yle birlikte anılacaktır. İkinci teşekkür Hanzade Doğan Boyner‘e. Babasından sonra devraldığı Milliyet’i yayın çizgisinden ve kalitesinden hiçbir ödün vermeden başarıyla devam ettirdi. Aynı zamanda bugün konusunda başa güreşen “milliyet.com.tr”yi kurdu ve büyük başarı sağladı. Üçüncü teşekkür Demirören ailesine. Bir gün aniden karşılarına gelen teklifi, tamamen güven duygusuyla kabullenmesi ve bana inandığı için yola koyulmasından dolayı teşekkür ediyorum. Erdoğan Bey, medyanın yabancısı değil. 60’larda Erol Bey’le (Simavi) Hür Dağıtım’ı kurmuş, Milliyet’in yüzde 25 ortağı olmuş, şu anda bıraktığı yerden devam ediyor. Aydın Bey’in Ercüment Karacan’dan alıp yükselttiği bayrağı aynı şekilde devam ettirmek en büyük hedefimizdir. El ele verip bu işi başaracağız. Tanrı yardımcımız olsun."