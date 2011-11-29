Ali Kaptan'a seks kasetli şantaj!

T24

İddiaya göre oyuncu Erkan Petekkaya’ya başka bir grup uygunsuz görüntülerinin bulunduğu CD ile para sızdırmak için şantaj yaptı. Petekkaya da şantaj yapan bu gruptan kurtulmak için Köse’den yardım istedi. Organizatör Ahmet San’ın da Çeşme’de kendisine ait eğlence yerinden kiracılarını çıkaramayınca yine bu gruptan yardım istediği iddia edildi.Karşılıksız çek ve senetleri nedeniyle birçok kez gözaltına alınan Haluk Levent’in de tefecilerden aldığı parayı ödeyemeyince sıkıştırıldığı, bunun üzerine Muzaffer Köse’nin ’korumasına girdiği’ iddia edildi. Haluk Levent için gözaltına alınma kararı verildiği belirtildi. Bu arada Prestij Müzik’in eski ortaklarından Burhan Aydemir’in de benzer nedenlerle İstanbul’da polise ifade vereceği ileri sürüldü.İzmir'deki operasyon kapsamında, Bursa'da da iki adrese operasyon yapıldı. İzmir polisinin verdiği adrese baskın yapan Bursa’daki ekipler bir müteahhitlik şirketinde çalışan İ.S. ve Ü.G.’yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli İzmir’e gönderildi.Levent Almanya dönüşü gelecek Hakkında gözaltı kararı bulunan şarkıcı Haluk Levent’in, konser için Almanya’da bulunduğu, dönüşte ifade vermek için kendisinin Emniyet Müdürlüğü’ne geleceğini söylediği bildirildi. Organizatör Ahmet San ile oyuncu Erkan Petekkaya’nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce ifadelerinin alınmaya başlandığı kaydedildi. İki ünlünün ifade verdikten sonra serbest bırakılacağı ifade edildi. Gözaltındaki şüphelilerden birinin de cezaevinde bulunduğu, 10 kişinin gözaltına alınması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı. Erkan Petekkaya ile çıkar amaçlı suç örgütünün lideri M.K.’nin, hemşehri olmaları nedeniyle birbirlerini tanıdıkları da ortaya çıktı.