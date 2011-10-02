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Ali Kaptan kasap oldu

“Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin Ali Kaptan’ı Erkan Petekkaya, Beykoz’da kasap dükkanı açtı.

02 Ekim 2011 03:00



 
T24- “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin Ali Kaptan’ı Erkan Petekkaya, Beykoz’da kasap dükkanı açtı.

Hürriyet'in haberine göre, Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Öyle Bir Geçer Zaman ki”de Ali Kaptan karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, kazandığı parayı et sektöründe değerlendiriyor.

Ünlü oyuncu, açmayı planladığı kasap zincirinin ilk halkasını İstanbul-Beykoz’da hizmete soktu. Mest Et Beef&Steak adlı dükkan için bir yıldır çalıştıklarını belirten oyuncu, mekanın 250 bin TL’ye mâl olduğunu açıkladı.


Petekkaya, neden et sektörüne yatırım yaptığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Et, yemek kültürümüzde hayli geniş kullanım alanına sahip olan bir gıda çeşidi. İnsanlar, maddi durumları ne olursa olsun, 100 gram da olsa evine et almak istiyor. O nedenle bu sektöre yatırım yapmak bana çok mantıklı geldi.”



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