Ali Kalkancı tutuklandı

Ali Kalkancı, ''uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak'' suçundan tutuklandı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Kalkancı, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Kalkancı, ''uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak'' suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.



Ali Kalkancı, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'e ifade verdikten sonra, bu soruşturmadan serbest kalmıştı.

