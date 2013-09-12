Ali İsmail'in görüntüleri bilirkişinin elindeyken silinmiş!

Eskişehir’de Gezi eylemleri sırasında öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın dövüldüğü anları gösteren güvenlik kamera kayıtlarının bilirkişinin elinde olduğu dönemde silindiği ortaya çıktı. Bilirkişi yaptığı açıklamada, “Net hatırlayamadığım için şimdi net konuşamıyorum” dedi.

Jandarma Kriminal Dairesi’nin verdiği raporla, kayıp olduğu iddia edilen Harman Ermek Fırını’nın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıkarılmıştı. Raporda, kayıtların 6 Haziran 2013’te fırıncı İsmail Koyuncu tarafından iki kez formatlama yoluyla silindiği ve bir gün sonra polis tarafından kayda el konduğu tespit edilmişti. Jandarma kayıtları kurtarmıştı.

30 Temmuz tarihli rapor

Cinayeti ortaya çıkaran Jandarma’nın 30 Temmuz tarihli raporunda, fırına ait kaydının yalnızca 6 Haziran’da değil, 21 Haziran’da ve 22 Haziran da iki kez silindiği belirlendi. Jandarma raporunda bu durum şöyle açıklandı:

“Cihazın log kayıtları (günlükleri) üzerinde yapılan incelemede 6 Haziran 2013 günü saat 19.02.40, 19.03.02’de, 21 Haziran 2013 günü saat 14:54:54’de ve 22 Haziran 2013 günü saat 14.21.37’de sürücüleri temizleme (sabit diskin görüntü kayıt cihazı tarafından biçimlendirilmesi (formatlama) sonucu içeriğinde bulunan görüntü kayıtlarının silinmesi) işlemlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.”



Kemal Göktaş’ın Vatan’daki haberine göre, Jandarma’nın harddiskin 2 kez silindiğini belirttiği 21 Haziran Pazar ve 22 Haziran Pazartesi tarihlerinde, harddiskin görüntüleri kurtarması için savcılıkça görevlendirilen bir kamu üniversitesinde görevli bilirkişide olduğu ortaya çıktı. Silme işleminin ilkinin pazar günü yapılması da kuşkuları artırdı.



Bu bilirkişinin 26 Haziran tarihli raporunda, “Fırına ait diskin içeriğinde herhangi bir veri tespit edilememiş, disk boş olarak görülmüştür. Silinmiş dosya olma ihtimaline karşı veri kurtarma işlemleri hem Encase hem de OsForensic yazılımı ile taranmış ancak veri tespit edilememiştir” denilmişti.

TÜBİTAK araştıracak

Yargı kaynakları, savcılığın TÜBİTAK’tan görüntülerle ilgili istediği raporun gelmesiyle silinme işleminin nasıl yapıldığı, tarihin gerçek tarih olup olmadığına ilişkin gelişme yaşanabileceğini belirtti.

Bilirkişi: Net hatırlamıyorum





Vatan’ın ulaştığı bilirkişi, harddiskleri savcıdan 17 Haziran’da aldığını ve görüntüleri kurtarmak için bazı programlar çalıştırdıklarını söyledi.

Sildiği iddialarını kabul etmeyen bilirkişi, “Görüntüleri bir an önce kurtarmak için pazar günü de çalıştık. Silinmiş dosyaları kurtarma programı çalıştırdık. Belki o programlar, daha önceki tarihlerde yapılmış iki silme işleminin tarihini modifiye etmiş olabilir. Net hatırlayamadığım için şimdi net konuşamıyorum” dedi.

Bilirkişi, harddiskleri sakladığı makam odasının ve katın kilitli olduğunu ancak odada ve katta kamera bulunmadığını söyledi.

Beş kişi tutuklu

Jandarma tarafından geri getirilen kayıtların izlenmesi sonucunda, Korkmaz’ın bu sokakta sivil polisler ile fırıncı İsmail Koyuncu ve arkadaşları tarafından dövüldüğü, polis Mevlüt Saldoğan’ın Korkmaz’a başını tekmelediği belirlenmişti.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla 4’ü polis ve 8 kişi hakkında dava açılmış ve 1’i polis 5 kişi tutuklanmıştı.

Jandarma’nın harddiskin 2 kez silindiğini belirttiği 21 Haziran Pazar ve 22 Haziran Pazartesi tarihlerinde, harddiskin görüntüleri kurtarması için savcılıkça görevlendirilen bir kamu üniversitesinde görevli bilirkişide olduğu ortaya çıktı