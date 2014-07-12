Ali İsmail'e son tekmeyi atan polis, AKP'li vekil ile defalarca görüşmüş

Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’a son tekmeyi atan sanık polis Mevlüt Saldoğan’ın tutuklanmasından sonra AKP’li Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile defalarca görüşme yaptığı belirlendi.

BirGün gazetesinden Uğur Koç'un haberine göre, Ali İsmail Korkmaz davasında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan istenilen, sanıkların 1 Haziran 2013’ten 1 Eylül 2013’e kadar yaptığı telefon görüşmelerine dair kayıtlar Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştı.

Telefon kayıtlarında görüşmelerin içeriğine dair bilgi bulunmazken Saldoğan’ın aradığı ve arandığı numaraların dökümü yer aldı.

Ali İsmail Korkmaz’a son tekmeyi atan sanık polis Mevlüt Saldoğan’ın telefonunun 7 Ağustos’ta tutuklanması ardından da kullanıldığı telefondan AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile defalarca görüşme yapıldığı anlaşıldı.

AKP’li vekille 4 görüşme

Sanık polis Mevlüt Saldoğan 7 Ağustos 2013 tarihinde tutuklandı. Ancak kayıtlara göre Saldoğan’ın telefonu daha sonra da kullanıldı. Tutukluluğun ardından yapılan telefon görüşmelerinin içerisinde AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir’in ismi dikkat çekti. Kayıtlara göre Saldoğan’ın telefonundan Ziver Özdemir ile 4 görüşme yapıldı. Görüşmeler toplamda 15 dakika sürdü.

Aramaların 3’ü Özdemir’den

İlk görüşme 23 Ağustos 2013 günü saat 09:32’de Ziver Özdemir’in üzerine kayıtlı telefondan Saldoğan’ın aranmasıyla gerçekleşti. Hemen ardından saat 09:53’te Saldoğan’ın telefonundan Ziver Özdemir arandı. Her iki görüşmede de Ziver Özdemir’in Batman’da kayıtlı olan telefonu kullanıldı ve telefon Ankara’dan sinyal verdi.

Üçüncü görüşme 1 Eylül 2013’te gerçekleşti ve arama yine AKP’li Özdemir’in Batman’da kayıtlı telefonundan yapıldı. Ancak sinyal bu kez Ankara’dan değil Batman’dan geldi. Bu görüşmenin hemen ardından 14:36’da bir görüşme daha yapıldı. Bu görüşmede ise ilk iki görüşmenin yapıldığı telefon numarasından farklı olarak Özdemir’in “Ankara-TBMM Satın Alma” adresi üzerine kayıtlı telefon numarası kullanıldı. Bu görüşmelerde aramaların ikisi de AKP’li Ziver Özdemir üzerine kayıtlı telefon numarası tarafından yapıldı.