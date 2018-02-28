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Yaşam

Ali İsmail Korkmaz'ın annesi, Runantolia Maratonu'nda Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı için koşacak

"Ben neden mi koşuyorum? Bir anne olduğum için…"

28 Şubat 2018 20:45

Gezi protestoları sırasında Eskişehir’de polisler ve sivil halk tarafından dövülen ve 38 gün komada kalmasının ardından hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, 4 Mart’taki Runanatoli Maratonu’nda Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV) için koşacak. 

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçla ilişkilenebilme riski altındaki çocuklara eğitim bursu sağlamak için desteğiniz bekliyorum” ifadelerini kullanan Korkmaz, sivil toplum projeleri için koşmak isteyen gönüllülerin bağış topladığı ‘İyilik Peşinde Koş Platformu’ndaki bağış sayfasında da maratonda yer alma sebebini şöyle açıkladı: 

"Ben neden mi koşuyorum? Bir anne olduğum için… Ali İsmail, her zaman çocuklar için bir şeyler yapmak isteyen, her şeyden önce çocukları önemseyen biriydi. Şimdi onun hayallerinin peşinde risk altındaki çocuklara sahip çıkmak için koşuyorum. Suça sürüklenerek çocuk adalet sistemine giren çocukların, sistem içerisindeki tüm aşamalarda destek verilerek topluma yeniden kazandırılması için koşuyorum.

Çocuğu suça iten risklerin ortadan kaldırılması, çocuk adalet sisteminin iyileştirilmesi için bize ihtiyaçları var, biliyorum. Dünya çocuklarla güzel! Sizlerin bağışlarınızla, kampanya hedeflerimizi gerçekleştirip amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.”

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ali ismail korkmazemel korkmazrunanatoliamaratonTürkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
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