Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan'ın anneleri Gülmen ve Özakça'ya destek için açlık grevinde

Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan'ın anneleri 67 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek için anneler gününde açlık grevine başlıyor.

Emel Korkmaz açlık grevi kararını sosyal medyada paylaştığı video ile duyurdu.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça KHK ile ihraç edildikten sonra Ankara Yüksel caddesinde 65 gündür işlerine dönebilmek için açlık grevi yapıyorlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Gülmen ve Özakça'nın açlık grevine destek geliyor.