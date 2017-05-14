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Politika

Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan'ın anneleri Gülmen ve Özakça'ya destek için açlık grevinde

Eğitimciler KHK ile ihraç edildikten sonra 67 gündür işlerine dönebilmek için açlık grevi yapıyor

14 Mayıs 2017 14:06

Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan'ın anneleri 67 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek için anneler gününde açlık grevine başlıyor.

Emel Korkmaz açlık grevi kararını sosyal medyada paylaştığı video ile duyurdu. 

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça KHK ile ihraç edildikten sonra Ankara Yüksel caddesinde 65 gündür işlerine dönebilmek için açlık grevi yapıyorlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Gülmen ve Özakça'nın açlık grevine destek geliyor.

ETİKETLER

Gezi Parkı eylemleriAli İsmail KorkmazAhmet Atakanaçlık greviNuriye GülmenSemih Özakça

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