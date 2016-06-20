Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın düzenlediği PayPal kampanyasıyla 3 öğrenci burslu okuyacak

Gezi eylemleri sırasında siviller ve polisler tarafından dövülerek katledilen Ali İsmail Korkmaz adına açılan Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın (ALİKEV) yaptığı PayPal kampanyası ile 7 bin lira toplandı. Toplanan para ile 3 öğrenciye 1 sene boyunca burs verilecek.

ALİKEV, PayPal’ın Türkiye’deki piyasasından çekilmesiyle sebebiyle, bir kampanya düzenlemişti. Kampanyada PayPal kullanıcıları hesaplarında kalan son paraları ALİKEV’e aktarmıştı.

Birgün’ün haberine göre, Ali İsmail Korkmaz Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli PayPal Bağışçımız;

PayPal'in Türkiye'den çekilmesi sürecinde PayPal bakiyelerinin vakfımıza aktarılması sonucu 896 kişinin desteğiyle toplamda 7.144,40 TL bağış topladık.

Bu bağış küçük meblağlarla toplandı; öyle ki bakiyesi PayPal'in kesintisinden az olup bize 0 kuruş olarak gelen işlemler bile oldu :) Ama burs fonuna aktaracağımız bu bağışlarınız ile 3 öğrenciye 1 sene boyunca burs vermeye yetecek bir meblağ toplandı ;)

Bir kere daha gördük ki mesele çok güçlü olmak değil, birlik olmak. Bizim yanımızda olup gücümüze güç kattığınız için Ali İsmail Korkmaz Vakfı olarak size teşekkür ediyoruz.

Bundan sonra PayPal ile bağış alamıyoruz ama aşağıdaki linkten kredi kartı ile ya da hesap numaralarımıza havale/EFT ile bağış yapabilirsiniz.

Düzenli bağışçımız olarak az ama sürekli bağışlarınızla burs fonumuza katkıda bulunmaya devam edebilir; gençlere destek, geleceğe umut olmaya devam edebilirsiniz. Ne de olsa Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir...

Sevgilerimizle

Ali İsmail Korkmaz Vakfı”