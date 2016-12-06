Ali İsmail Korkmaz Vakfı yararına bisiklet turu: Çorbada tuzun bulunsun!

Don Kişot Bisiklet Kolektifi, Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) yararına bir bisiklet turu düzenleyecek.

11 Aralık Pazar günü saat 14.00’te yapılacak olan tur Kadıköy İskelesi’nden başlayacak. Don Kişot Bisiklet Kolektifi, tur için “Sen de gel, çorbada tuzumuz bulunsun. Desteklerinizi bekliyoruz” çağrısında bulundu.

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Bisiklet turu için yapılan çağrı şöyle:

"Don Kişot Bisiklet Kolektifi olarak bugüne kadar aktivitelerimizi hep ücretsiz olarak düzenledik. Bu konu bizim için önemliydi, hala da öyle ama bir kerelik bu kuralımızı çiğniyoruz. Neden mi?



"Nedenini açıklayacağız ancak öncesinde bu turda bir çok tanıdık yüz göreceğinizi, Kadıköy belediyesinin ise bizlerin güvenli sürüşümüz için kortej oluşturmada yardım edeceklerini belirtmek isteriz.



"Gelelim nedenimize; Ülkemizin her tarafına cemaatlerin, tarikatların çoraklandığı; yoksul halk çocuklarının okuyabilmek için, başını sokabilecekleri bir oda için cemaatlere eyvallah ettikleri, başımızdaki godomanların ise kutularda paraları sıfırladıkları bu dönemde Antakya’nın bağrından, düşlerinde özgür bir dünya olan bir vakıf çıktı; Ali İsmail Korkmaz Vakfı. Faşizme kurban verdikleri evlatlarının yerine onlarca öğrenciye, nefes oluyorlar, el veriyorlar.



"Don Kişot Bisiklet Kolektifi olarak istedik ki bizim de çorbada tuzumuz bulunsun. Hayatı sermaye çerçevesinin dışında bir şekilde tanımlamaya çalışan bizler, ilk defa bağış mantığıyla bir tur organize edeceğiz ve tek kuruşuna dokunmadan bu güzel derneğe bağışlayacağız.



"11 Aralık Pazar Günü 14:00’te Kadıköy Rıhtım’dan başlayayıp Göztepe Parkında sonlanacak bu simgesel bisiklet turumuzda sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.



"Daha 19 yaşında, düşlerinde özgür dünya! Yaşasın Dayanışma!



"Bağışlarınızıı https://fonzip.com/alikev/bagis adresinden direk ALİKEV'e gönderebilirsiniz. Kredi kartı ve havale kabul ediliyor. Açıklama kısmına "dkbk" yazabilirseniz tur sonunda ne kadar toplandığımızı öğrenebilir ve duyurabiliriz. Bunun dışında tur günü elden de destek olabilirsiniz. Minimum bağış tutarını 20TL olarak belirledik. Bedeli gönlünüzce yükseltebilirsiniz.



"Kiralık bisiklet için http://www.bostancibisiklet.com/ adresinden belli noktalarda kiralıyabilirsiniz. Önceden aramınızı ve ayırtmanızı tavsiye ederiz."

ALİKEV, öğrencilere burs sağlıyor

Ali İsmail Korkmaz, 19 yaşındayken Gezi Parkı protestoları sırasında darp edilerek öldürülmüştü. Ailesi Ali İsmail’in anısını yaşatmak ve gençlerin gelişimine destek olmak amacıyla Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nı kurulmuştu. Vakıf öğrencilere yönelik burs fonu başlatmıştı.