Ali İsmail Korkmaz Vakfı için kıtalar arası yüzecek

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Alper Mertoğlu, 2013'teki Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'de polis ve sivillerce dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz adına açılan vakfa destek olmak amacıyla bir kampanya başlattı. Mertoğlu, bu kampanya kapsamında 23 Temmuz'da düzenlenecek Boğaziçi 2017 Yüzme Yarışı'nda Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yüzecek.

Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümü olan 10 Temmuz'da "Kıtadan kıtaya düşlerinde özgür dünya" ismiyle başlatılan kampanya 23 Temmuz'a kadar devam ediyor. Bu süre içerisinde kampanyaya katılmak isteyenler açılan hesaplara bağışta bulunarak Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na destekte bulunabilecek.

Mertoğlu tarafından yazılan kampanya metni şöyle:

Bugün (10 Temmuz) Ali İsmail'in ölüm yıl dönümü. 19 yaşındaydı. Daha güzel ve özgür bir dünya için büyük idealleri vardı.

Şimdi hatırasını ve hayallerini yaşatan kocaman bir ailesi, dostları ve adına kurulmuş bir vakıf var.

Ali İsmail'in yarım kalan hedeflerini hayata geçirmek üzere üç yıl önce yola çıkmış olan Ali İsmail Korkmaz Vakfı, yüzlerce öğrenciye eğitim bursu veriyor ve gençlerin sosyal bireyler olması yolunda kolektif üretimini desteklemek için projeler yürütüyor. Tüm bu çalışmalar, dostlardan gelen bağışlar ve büyük fedakarlıklarla oluşturulan kaynaklarla sürdürülüyor.

Çorbada bizim de tuzumuz olsun...

ALİKEV'in çalışmalarına katkı sağlamak için 23 Temmuz'da Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışına katılarak İstanbul boğazını geçiyorum. Bu yolculukta benimle beraber Ali İsmail'in güzel hatırasına ve düşlerine ortak olan kardeşlerimize destek olmak için ALİKEV hesabına bağışlarınızı bekliyoruz.

Bağış yapmak çok kolay, hızlı ve güvenli. Birkaç tık ile bağış yapmak için:

Kredi kartı ile

https://fonzip.com/alikev/kampanya/kitadan-kitaya-duslerinde-ozgur-dunya

EFT/Havale ile

Türkiye İş Bankası

Hesap Adı: Ali İsmail Korkmaz Vakfı

Türk Lirası : TR690006400000161002082824

Amerikan Doları : TR450006400000261003599361

Euro : TR170006400000261003599380

İş bankası Swift/BIC Kodu : ISBKTRIS

Not:Eft/havale yaparken açıklamaya Alper Mertoglu yazılması gerekmektedir

