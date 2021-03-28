Ali İsmail Korkmaz'ın giysileri 8 yıl sonra ailesine teslim edildi

Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de girdiği ara sokakta darp edilen Ali İsmail Korkmaz’ın üzerinde olan giysileri ölümünden 8 yıl sonra ailesine iade edildi.

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sildiği tespit edilen bilirkişinin yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda dikkat çekici bir ayrıntı yer aldı. Mahkeme, Ali İsmail’in olay tarihinde üzerinde olan yeşil (turkuaz mavi) kot pantolon ile kırmızı renkli paraşüt diye tabir edilen kısa montun, 8 yıl aradan sonra baba Şehap Korkmaz’a iadesine karar verdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 2013 yılında Eskişehir’deki Gezi Park eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokağı’na girdiği sırada içinde polislerin de bulunduğu bir grubun tekmeli, sopalı saldırısına uğramıştı. Ali İsmail kafasına, sırtına, omuzuna ve bacaklarına sopa ve tekmelerle vurularak darp edildi. Saldırıda ağır yaralanan Ali İsmail, kaldırıldığı hastanede 38 gün yaşam mücadelesi verdi. Ancak kurtarılamadı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında, Ali İsmail’in darp edildiği ana ilişkin görüntüler için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Serkan Uğurluoğlu’nu bilirkişi olarak görevlendirdi.