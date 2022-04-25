Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'dan Gezi davası kararına tepki: Bu ülkede adaletin olmadığını çocuklarımızın canını alarak gösterdiler

Gezi Direnişi sırasında dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Gezi davasında verilen kararlara tepki göstererek “Maalesef bu ülkede adaletin olmadığını çocuklarımızın canını alarak gösterdiler” dedi.

Gezi Direnişi'ne ilişkin beraat kararlarının bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlanan Gezi Davası'nın 6. duruşması, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

Bugün görülen karar duruşmasında insan hakları aktivisti Osman Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi 18’er yıl hapis cezası almış, tutuklanmalarına hükmedildi.

Gezi Direnişi sırasında Eskişehir’de öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, verilen hapis kararlarına tepki gösterdi.

Gazete Duvar’a konuşan Emel Korkmaz, "Verilen bu karar tekrar çok canımızı yaktı maalesef. Osman Kavala’nın bu kadar süre adaletsizce yargılanması, cezaevinde tutulması çok yanımızı yaktı. Diğer isimlerin de. Maalesef adaletsiz bir ülkede yaşıyoruz. Bütün davalarda olduğu gibi bu davada da yine adaletli bir karar çıkmadı" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar, insanlar özgürce yaşamak, istedikleri adaletli bir ülkede yaşamak için sokaklardaydılar"

Gezi eylemlerinin barışçıl olduğunu söyleyen Korkmaz, "Çocuklar, insanlar özgürce yaşamak, istedikleri adaletli bir ülkede yaşamak için sokaklardaydılar. Ağaçların katledilmemesi, insanların özgürlüklerinin sonlandırılmaması için sokaklardaydılar. Ben bunu her zaman dile getirmeye devam edeceğim. Maalesef bu ülkede adaletin olmadığını çocuklarımızın canını alarak, bizim canımızı yakarak, bu kararlarla bir kez daha gösterdiler" diye konuştu.