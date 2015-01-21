Ali İsmail Korkmaz duruşması için Eskişehir’den 3 otobüs Kayseri’ye gitti

Eskişehir’de, geçen yıl 2 Haziran’da Gezi Parkı protestolarında sivil polis ve esnaflarca dövülerek öldürülen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünden sorumlu tutulan 3’ü polis 8 kişinin yargılandığı davanın duruşmasına Kayseri’de devam edilecek. Karar çıkması beklenen duruşmayı izlemek için Eskişehir’den Kayseri’ye bu gece 3 otobüs kaldırıldı.

DHA'dan Eyüp Kelebek'in haberine göre, Üniversite Caddesi’ndeki Espark Alışveriş Merkezi yanında duran otobüsler hareket etmeden önce ’Ali için Adaletin Peşinde Kayseri Adliyesindeyiz’ yazılı pankart açıldı.

Kayseri’ye gidenler arasında bulunan Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Serkan Demir şöyle konuştu:

"Eskişehir Gezi direnişine katılmış önemli şehirlerden bir tanesidir. Ali İsmail bu şehrin evladı olarak katledildi. Dolayısıyla biz davanın başından sonuna kadar takipçisi olduk. Davanın karar duruşmasına gelindi ve şu anda otobüslerle Kayseri’ye gidiyoruz. Ali İsmail’in davasının takipçisiyiz. Her zaman da takipçisi olacağız. Adalet yerini buluna kadar da bu davayı takip etmeye devam edeceğiz."