Ali İhsan Varol kötü adam olarak ekranlara dönüyor

'Kelime Oyunu' yarışması geçtiğimiz günlerde yayından kaldırılmasının ardından, Ali İhsan Varol ekrana yeni bir diziyle dönecek.

Ali İhsan Varol “Kardeş Payı” dizisiyle oyunculuğa adım atacak. Şu aralar 'Düğün Dernek filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni ekran projesinde Ali İhsan Varol da kötü adamı canlandırmaya hazırlanıyor.

İşte Oya Doğan'ın Vatan'daki yazısından 'Kardeş Payı'yla ilgili o bölüm:

Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği, Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrolleri paylaştığı Düğün Dernek 2013 yılının en çok izlenen filmi oldu. Gişede başarı devam ederken, aynı ekip bu defa Kardeş Payı dizisinin çekimlerine başladı. Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Kardeş Payı’nın hem senaristliğini hem de yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapıyor. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan’ın üç kardeşi oynayacağı Kardeş Payı’nda ayrıca Rıza Akın, Ayşe Kökçe, Şinasi Yurtsever, İpek Yaylacıoğlu, Korhan Erduran ve Ali İhsan Varol rol alıyor. Benim için dizinin en büyük sürprizi Ali İhsan Varol’un oyunculuğa adım atması. Üstelik Kelime Oyunu’yla sempati kazanan Varol, dizide kötü adam olacak. Gelelim dizinin konusuna… Bu defa Ahmet Kural (Metin) ve Murat Cemcir’i (Ali) tesisatçı olarak izleyeceğiz. Ancak onlar sıradan tesisatçı değiller, mucitler ve dünyayı kurtaracaklarına inanıyorlar. Tabii ki buluş merakları da başlarına türlü işler açacak. Kardeş Payı’nın çekimleri Kandilli’de yapılıyor. Mahalle hayatının yoğun olarak işleneceği diziyi yapım şirketi mahalle bilim kurgusu olarak tanımlıyor.