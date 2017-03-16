Ali Fuat Yılmazer'in kızı gözaltına alındı

Birçok 'FETÖ' dosyası kapsamında tutuklu yargılanan İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Sabah'ın haberine göre, ByLock kullanıcısı olduğu ve KHK ile kapatılan bazı derneklerle irtibatı olduğu iddia edilen Avukat Fatma Yılmazer, savcılık talimatıyla Sakarya'da gözaltına alındı.

Bank Asya'da hesap arttırıcı hareketleri olduğu iddia edilen Fatma Yılmazer, Silivri Cezaevi'nde bulunan babası Ali Fuat Yılmazer'in avukatlığını yapıyordu.