Ali Ekber Yıldırım: Erdoğan, marketlerden şikayet ederek market açıyor

Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, artan fahiş gıda fiyatlarını köşesinde değerlendirdi. Yıldırım fiyat yükselişinin tek bir sebebi olmadığını ifade ederek "Ülkeyi yönetenler bu nedenleri ortadan kaldırmak yerine her seferinde birilerini hedef göstererek ve farklı bir seçenek ortaya atarak gıda fiyatlarının düşürüleceği yanılgısını topluma da benimsetmeye çalışıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarım Kredi Kooperatifi sayısını süratle 1000'e çıkaracağız" sözlerine değinen Yıldırım bu yöntemin daha önce de denendiğine atıfta bulunarak "Bundan 17 ay önce, gıda fiyatlarındaki yükselişin çok konuşulduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönemde sayısı 197 olan Tarım Kredi'ye ait market sayısının 500'e çıkarılması talimatı vermişti. Çiftçiden alınan ürünler doğrudan tüketiciye satılacak, hem çiftçi hem de vatandaş kazanacaktı. Buna ilişkin haberler medyada geniş yer bulmuş ve 500 marketle gıda fiyatlarının düşürüleceği iddia edilmişti. Ama düşmedi" diye yazdı.

Yıldırım, Erdoğan, marketlerden şikayet ederek market açtığını ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Artan gıda fiyatlarının sorumlusu olarak gösterilen 5 zincir markete karşı Tarım Kredi Kooperatifleri'ne 1000 market açılması ayrıca tartışılması gereken bir durum. Köylere kadar giren ve bazılarının mağaza sayısı 10 bini aşan bu zincir marketlerle Tarım Kredi rekabet ederek fiyatları düşürebilir mi?

Tarım Kredi marketlerindeki fiyatlara bakıldığında bazı ürünlerde bu zincir marketlerden daha uygun olsa da bazı ürünlerde fiyatlar daha yüksek.

Zincir marketlerde olduğu gibi Tarım Kredi marketlerinde de sadece çiftçinin ürettiği ürünler değil, ithal ürünler de satılıyor. Bir kaç yıl önce Tarım Kredi'ye bakliyat ithalatı yapma yetkisi verildi. O ürünler hem kendi mağazalarında hem de diğer zincir marketlerinde Tarım Kredi markası ile satıldı"