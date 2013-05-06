T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali Ekber Alp: Vali, yalan yanlış beyanda bulunup, şahsımı, ailemi ve gururumu incitti

1 Mayıs'ta başına isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralanan Dilan Alp'in babası Ali Ekber Alp, İstanbul Valisi Mutlu hakkında suç duyurusunda bulundu

06 Mayıs 2013 19:37

1 Mayıs'ta başına isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralanan Dilan Alp'in babası Ali Ekber Alp, İstanbul Valisi Mutlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen baba Alp önce avukatı ile birlikte açıklama yaptı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Selahattin Günday'ın haberine göre, İstanbul Vali Hüseyin Avni Mutlu hakkında suç duyurusunda bulunmak için geldiğini belirten baba Alp,
'Vali, yalan yanlış beyanda bulunup, şahsımı, ailemi ve gururumu incitti. Gelip çocuk hakkında bilgi almadan yalan, yanlış beyanda bulunup bunu da kamuoyunda paylaştı. Vali basın açıklamasını bir gün sonra yapıp, gerçek gerekçelere dayandırabilirdi. Bir ailenin bir babanın gururunu incitti. Çocuğum hakkında yalan yanlış beyanda bulunan Vali hakkında suç duyurusunda bulunuyorum' diye konuştu.

Avukatları aracılığıyla verilen dilekçede Vali Mutlu hakkında 'İftira, görevi kötüye kullanma, suçu ve suçluyu övme, suç işlemeye tahrik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından işlem yapılması istenildi.

ETİKETLER

ali ekber alpdilan alphüseyin avni mutlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24