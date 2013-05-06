Ali Ekber Alp: Vali, yalan yanlış beyanda bulunup, şahsımı, ailemi ve gururumu incitti

1 Mayıs'ta başına isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralanan Dilan Alp'in babası Ali Ekber Alp, İstanbul Valisi Mutlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen baba Alp önce avukatı ile birlikte açıklama yaptı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Selahattin Günday'ın haberine göre, İstanbul Vali Hüseyin Avni Mutlu hakkında suç duyurusunda bulunmak için geldiğini belirten baba Alp,

'Vali, yalan yanlış beyanda bulunup, şahsımı, ailemi ve gururumu incitti. Gelip çocuk hakkında bilgi almadan yalan, yanlış beyanda bulunup bunu da kamuoyunda paylaştı. Vali basın açıklamasını bir gün sonra yapıp, gerçek gerekçelere dayandırabilirdi. Bir ailenin bir babanın gururunu incitti. Çocuğum hakkında yalan yanlış beyanda bulunan Vali hakkında suç duyurusunda bulunuyorum' diye konuştu.

Avukatları aracılığıyla verilen dilekçede Vali Mutlu hakkında 'İftira, görevi kötüye kullanma, suçu ve suçluyu övme, suç işlemeye tahrik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından işlem yapılması istenildi.