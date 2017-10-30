Ali Ece'den iddialara sert tepki: Böyle bir şey demediğimi en iyi bunu uyduran salaklar biliyor!

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Ali Ece, sosyal medyada, "Kafalarda tek soru, Galatasaray'a neden 3 haftadır operasyon çabası var? Bu gerçekten açık ve net görülüyor" dediği yönündeki iddiaları, "Böyle bir şey demediğimi en iyi bunu uyduran salaklar biliyor!" diyerek yalanladı.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından Twitter'da Ali Ece'nin 'Kafalarda tek soru, Galatasaray'a neden 3 haftadır operasyon çabası var? Bu gerçekten açık ve net görülüyor" dediği iddiası yer aldı.

Ali Ece bu iddialara tepki göstererek attığı tweette, "Böyle bir şey demediğimi en iyi uyduran salak biliyor. Programı izle bulabilirsen Prekazi kadar sihirbazsın" diyerek YouTube'da yer alan program yayınının linkini paylaştı.