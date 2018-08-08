Ali Ece: Volkan Fenerbahçe'yi ayakta tuttu

Fanatik gazetesi yazarı Ali Ece, Fenerbahçe-Benfica maçını yorumladı. Ece, Volkan'ın gole kadar takımı ayakta tuttuğunu, Skrtel'in de başarılı savunma performansıyla öne çıktığını söyledi. Fenerbahçe'de Alper Potuk'un sahte 9 numara gibi maça başladığını ancak takımın bu oyunun gerekliliklerini yerine getiremediğini söyledi. Benfica'nın baskıyı kurduktan sonra hem Volkan'ı hem de Skrtel'i geçmeyi başardığını söyleyen Ece, "En kötü durumdaki santrafor bazen hiç santraforun olmamasından daha az kötü" dedi.

Ali Ece'nin Fanatik gazetesinin bugünkü (8 Ağustos 2018) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Fenerbahçe, Alper’i sahte 9 gibi kullanmaya çalışarak başladı. Sahte 9’la oynuyorsanız mecburen yerden seri pas yapacaksınız yoksa pozisyon kısırlığı kaçınılmaz oluyor. Fenerbahçe maçın başında bu sorunu yaşadı.

Lakin ev sahibi Benfica’ya da sorunlar yaşattı. İlk yarıyı isabetli şut atamadan tamamlayan Portekiz ekibi harika bir ilk 45 oynayan Skrtel’e takıldı.

Volkan ayakta tuttu

2. yarıda Fenerbahçe’nin daha çok pas yapıp Benfica’nın baskısını kırması gerekiyordu, maalesef olmadı. Bir ara Benfica o kadar yoğun baskı ile hücum sürekliliği kurdu ki Skrtel’i de aşmayı başardı. Gole kadar Volkan, Fenerbahçe’yi ayakta tuttu.

Gecenin soruları

Sağ bek Isla ve sağ bek oynayabilen Dirar o pozisyonda nasıl Cervi kadar tehlikeli bir oyuncuya şut imkanı veriyorlar? Kademede ikisi birden önünde olduğu için Volkan şutu tam göremedi mi?

Maçın olayı

Alper’in sahte 9 başlaması

Kısa mesaj

En kötü durumdaki santrafor bazen hiç santraforun olmamasından daha az kötü"