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Spor

Ali Ece: Maçın hakemi maçı 'yönetmek' değil 'idare etmek' için sahaya çıkmıştı

"Derbiye ki takım da Ajda Pekkan kadar gergin başladı"

06 Şubat 2017 14:04

Hürriyet gazetesi spor yazarı Ali Ece, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ın kötü yönetim sergilediğini belirterek "Maçın hakemi maçı 'yönetmek' değil 'idare etmek' için sahaya çıkmıştı" dedi. Palabıyık'ın maçın kontrolünü kaybettiğini söyleyen Ece, "Palabıyık, dakikaya aldanmadan sarı kartlık pozisyonlarda sarı kartları gösterseydi maç bu kadar da gerilmezdi. Yine de Tosiç, Atiba gibi davranmalıydı!" diye yazdı.

Ali Ece'nin Hürriyet gazetesindeki yazısı şöyle:


Derbiye ki takım da Ajda Pekkan kadar gergin başladı! Fenerbahçe maça ayrıca Beşiktaş orta 3’lüsüne adam adama markaj-pres yaparak başladı.

Atiba’ya Alper, Oğuzhan’a Josef, Talisca’ya Mehmet Topal ilk yarının uzun bölümünde adam adama baskı-markaj yaptı! Ne zaman Beşiktaş yer değiştirerek, dönerek oynamaya başladı o zaman maç biraz hareketlenir gibi oldu. 17. dakika Van Persie kendi sahasında sağ bekinin kademesine gelip sol bek Adriano’ya baskı yaptı. Yılların tecrübesi Van Persie gerginliğin Beşiktaş’a yaramayacağını adı gibi biliyordu. Bunu Atiba da çok iyi biliyordu, Tosiç’i zor tuttu. Yoksa kırmızı karta neden olan pozisyonda zaten Tosiç’in “kafayla dokunuş”undan önceki Van Persie-Tosiç dalaşında her iki oyuncu da direkt kırmızı kartla atılmalıydı. Lakin maçın hakemi maçı “yönetmek” değil “idare etmek” için sahaya çıkmıştı. Palabıyık, dakikaya aldanmadan sarı kartlık pozisyonlarda sarı kartları gösterseydi maç bu kadar da gerilmezdi. Yine de Tosiç, Atiba gibi davranmalıydı!

Cenk'e faul yapıldı mı?

Fenerbahçe’nin golünden önce Cenk’e faul yapıldı mı? 81’de Advocaat’ın sinirle itiraz ettiği pozisyonda gerçekten ofsayt var mıydı? Daha bir sürü sayarım, sorarım. Türkiye’deki derbilerde hakem bir kere kontrolü kaybedince, bir türlü toparlanamıyor. Oyuncuyu geriyor, hocayı geriyor, taraftarı geriyor, yorumcuyu geriyor. Ondan sonra da “hakem camiası”, alay eder gibi “Üzerimizde çok baskı oluyor bizi geriyorlar” diye mızmızlanıyor!

Sahada oynanan futbolu az mı yazdım? Ne kadar oynandıysa o kadar yazdım. Lens, ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, boş alan bulunca Fenerbahçe için alternatifi olmayan bir koz. Beşiktaş ise çok uzun süre 1 kişi eksik oynamasına rağmen zaman zaman gücünü sergileyen iyi futbol oynadı.

Mitroviç o bonservis bedelini eder mi bilmem ama topla ilişkisi üst düzey, pozisyon bilgisi, oyun vizyonu son 10 yılda Beşiktaş forması giymiş birçok stoperden daha üst düzey. Hızı, temposu da yeterli mi Tosiç yokken görebiliriz. Beşiktaş sezonun kalanında lig şampiyonluğuna daha fazla konsantre olmalı. Konsantrasyonun en büyük yardımcısı Atiba gibi sinirlerini kontrol etmek, gerginlik tuzağına düşmemektir!

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Ali PalabıyıkAli EceBeşiktaşFenerbahçekırmızı kartTosic

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