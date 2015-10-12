Ali Deniz, Dilan, Uygar: Parçalanan hayatlar...

Ankara'daki saldırıda ölenler arasında işçiler de vardı öğretmenler de üniversiteliler de... Saldırıda hayatını kaybeden Ali Deniz Uzatmaz, henüz 19 yaşındaydı. Üniversiteyi yeni kazanmış, kaydını yaptırdığı Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü’nde eğitimine başlamıştı. Ancak Deniz Uzatmaz da hain saldırıda hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Arkadaşları tarafından çok sevilen ve “Sürekli barışı savunurdu” diye anılan Gaziantep’li Ali Deniz Uzatmaz, sosyal medya sayfasından “Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır. Bayramınız barış olsun” mesajını paylaşmıştı.

Filistinli kurban

Ankara'daki barış mitingine Hatay’dan giden Halkevi üyesi 30 yaşındaki Necla Duran ve Antakya Yaşam Hakkı Meclisleri üyesi Filistinli Ahmed Alkhadi de yaşamını yitirdi. Ahmed Alkhadi’nin Antakya ilçesinde yaşadığı ve Halkevi üyelerine Arapça ve İngilizce dersler verdiği ifade edildi. Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan Çelik'in haberine göre, Hatay’da yakını bulunmayan Alkhadi’nin cenazesinin kente getirilip getirilmeyeceği netleşmedi.

2 dakika önce

Altı ay önce oğlunu, bir ay önce de torununu Kobani’de kaybeden 65 yaşındaki Meryem Bulut da Ankara’daki patlamada öldü. İstanbul Okmeydanı’nda oturan Bulut'tan geriye, Barış Anneleri grubuyla birlikte katıldığı mitingde ölmeden sadece 2-3 dakika önce çekilen fotoğrafı kaldı.



Dilan'ın telefonunu başkası açtı

Ankara'da ölen 23 yaşındaki Dilan Sarıkaya, Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2’nci sınıf öğrencisiydi. Teyze Yıldız Erdoğan, Dilan’ın yırtık ayakkabıları ve fotoğrafına sarılarak ağlarken, “Kalbinde asla kötülük taşımıyordu. O çocuk oraya silahla gitmedi, yüreğinde sevgiyle gitti” dedi.

Dilan’ın eniştesi Sami Erdoğan ise “Patlama haberini televizyondan duyunca telefonla Dilan’a ulaşmaya çalıştık. Başkası açtı. Açan kişi Ankara’da patlama olduğunu, telefonu bulduğunu, sahibinin kim olduğunu bilmediğini söyledi” diye konuştu.

Babam...

Oktay Aydemir, mitinge babası 50 yaşındaki Emin Aydemir’le birlikte gitmişti. Oktay Aydemir’in tuvalete gittiği sırada Ankara Tren Garı önünde iki patlama oldu. Baba Emin Aydemir, patlamada olay yerinde yaşamını yitirdi. Panikle alana koşan oğlu, babası Emin Aydemir’in yerde kanlar içindeki cesedini görünce şoke oldu. 26 yaşındaki Aydemir, babasının cesedine sarıldı, ardından telefonla yakınlarına acı haberi verdi.

Hasta anneden gizlediler

Bombalı saldırıda ölenlerden biri de Hatay’ın merkez Defne ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Necla Duran’dı. Duran’ın hasta olan annesine dün kızının ölüm haberiverilemedi.

Bu nedenle Duran için taziye çadırı da kurulmadı. Duran’ın cenazesini Ankara’da CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal teslim aldı. Duran’ın cenazesi, bugün düzenlenecek tören ardından oturduğu Aşağıokçular Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.