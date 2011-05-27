Ali Demir: LYS de YGS gibi düzgün olacak

T24- YGS'deki şifre iddiaları yüzünden eleştirilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, yapılmasına 1 aydan az zaman kalan Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS) için "YGS gibi çok düzgün bir sınav olacak" dedi.







Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK), 194. toplantısını İTÜ’deki Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. YGS’deki şifre iddiaları nedeniyle ağır eleştiriler alan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, mensubu olduğu İTÜ’deki ÜAK toplantısına bu kez ÖSYM Başkanı sıfatıyla katıldı.

Habertürk'te yayımlanan habere göre, Demir, 1 aydan az zaman kalan LYS’de (Lisans Yerleştirme Sınavı) yeni yapılan düzenlemeler ve çok tartışılan YGS’yle ilgili soruları yanıtladı.

Konuşmama kararı aldığı gözlemlenen Demir sözlerine, “Çok hassas konular, söyleyeceğim en küçük kelime spekülasyon olacaktır” diyerek başladı ve şöyle devam etti:

"LYS, YGS gibi çok düzgin bir sınav olacak"

"Amacımız hak ve adalet ölçüleri içinde, bilimsel yöntemler kullanarak, şeffaf bir sınav gerçekleştirmek. LYS de YGS gibi çok düzgün bir sınav olacak. YGS’den sonra yaptığımız TUS ve KPDS’deki yöntemle LYS’yi de yapacağız. Kitapçıklar salonda rastgele dağıtılacak ve her aday kendi soru kitapçığının kodunu cevap kâğıdı üzerine kodlayacak. İstenilen adaya istenilen sorunun cevabı gibi tartışmalar tamamen ortadan kalkacak."

Rektörlere içini döktü

Üniversitelerarası Kurul toplantısında konuşan ÖSYM Başkanı Ali Demir, YGS’de neler yaşadıklarını ve 18-26 Haziran 2011 tarihleri arasındaki LYS’de neler yapacaklarını rektör ve meslek yüksekokulu müdürlerine anlattı. Basına kapalı yapılan toplantıda Demir, 23 Eylül 2010’da göreve başladığını belirterek, yaptığı ilk işin Türkiye’de haklı bir güvene sahip olan ÖSYM’de güveni yeniden tesis etmek için sınava yönelik tedbirleri oluşturmak olduğunu kaydetti.

"2011 YGS çok daha iyi bir sınav oldu"

“YGS’de hiçbir aday haksız bir şekilde öne geçirilmemiştir” diyen Demir, “2010 ile 2011’i karşılaştırdığımızda Türkçe, sosyal, matematik testleri kıyaslandığında farklı bir ortalamanın olmadığı hatta çok zaman 2011 YGS’nin çok daha iyi bir sınav olduğunu gördük. Olağanüstü rahatsızlık veren bir durum yoktu. Baskı hatalarından soru kitapçığı sıkıntısı yaşanmaması için yedek kitapçık sayısını 2 katına çıkardık. Karşılaştığımız sorunların bir kısmı dijital baskının ilk kez uygulanmasından kaynaklandı. Tüm sorunları çözdüğümüze inanıyoruz” dedi.