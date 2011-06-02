-ALİ DEMİR KOMİSYONUNA EK SÜRE ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM Başkanı Ali Demir ve bazı ÖSYM çalışanları hakkında istenen soruşturma izniyle ilgili ön inceleme raporu hazırlayacak YÖK komisyonuna 13 Haziran'dan itibaren 15 günlük ek süre verildiğini bildirdi. YÖK Genel Kurulu, Özcan başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıya öğle yemeği arası verildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, ÖSYM Başkanı Ali Demir ve bazı ÖSYM çalışanlarına soruşturma izni verilmesine ilişkin komisyona 13 Haziran'dan itibaren 15 günlük daha ek süre verdiklerini söyledi. Haziran ayından sonra YÖK Genel Kurulu çalışmalarına bir süre ara vereceklerini ifade eden Özcan, şunları kaydetti: ''O arada toplanmayacağımızdan bir daha uzatma vermek için zamanımız olmayacak. Eğer neden bu ek süreyi verdiğimizi soracak olursanız, onlar ÖSYM'den birileriyle görüşmek istediler, ancak ÖSYM'dekiler de kapalı devreye girmiş. Bugüne kadar zannediyorum ÖSYM'den 6 kişiyle görüşmüşler, 6 kişinin ifadesini almışlar. 'Daha var' diyorlar. Bizim YÖK Genel Kurulu olarak 23 Haziran'da yapacağımız toplantıda biter herhalde. Her şeyin bitmesi lazım. Zaten başka da zamanımız yok. Bize Başsavcılıktan yazı 13 Mayıs'ta gelmişti. Bir aylık süre vardı. 15 gün de biz ek süre verdik. Süre 28'inde bitiyordu. Bizim de 23 Haziran'da toplantımız var. Onun için 23'ünde bitirmek zorundayız.'' Özcan, ileride üniversiteye girişte yapılması düşünülen olgunlaşma sınavının esas alınmasına ilişkin projeyle ilgili soru üzerine de ''O zaten 4 sene sonrası içindi. Ben sadece o konuda düşüncelerimi söyledim. Milli Eğitim Bakanlığı ile önceden çalışıyorduk, öyle duruyor. Hemen olacak bir şey değil'' diye konuştu. Üniversitelerin kontenjanlarının bu yıl ne kadar artırıldığının sorulması üzerine Özcan, yeni açılan bölümlerin kontenjanlarının ne kadar olduğunun henüz netleşmediğini söyledi. Özcan, kontenjanların, ''Talep artık doyum noktasına geldiği için'' çok fazla artırılmadığını bildirdi.