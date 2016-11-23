Ali Can Kurdaş babasına verdiği bombalı paketi nasıl yaptığı anlattı

İstanbul Maltepe’de babasının işyerine bombalı paket götürerek babasını yaralayan Ali Can Kurdaş tutuklandı. Suçlamaları kabul eden Kurdaş anne-babasının kavgaları ve sevgisizlikleri yüzünden böyle bir eylem yaptığını söyledi. Kurdaş "ABD’den döndükten sonra şirketinde çalışıp aramızdaki mesafeyi, kırgınlığı ortadan kaldırabileceğimizi düşündüm. Ancak babam bana yönelik tavrını değiştirmedi. Maaşımı az ve geç veriyordu. Doğum günümde bile beklediğim ilgiyi görmedim. Bir çığlık atma evresindeydim böyle bir şey yaptım, pişmanım" dedi.

Bombayı nasıl yaptı?

Vatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre, Kurdaş ise ifadesinde polise bombayı nasıl yaptığını anlattı. Kurdaş, bombayı kullandığı vücut geliştirme ilaçlarının içine katılan kimyasallardan yaptığını söylediği, bomba yapımını da internetten öğrendiğini anlattığı ileri sürüldü. Kurdaş’ın bombayı güçlendirmek için bulaşık teli de kullandığını söylediği öğrenildi. Bomba yapımında kullanmak üzere altı tane farklı kimyasalı belirli zamanlarda denediğini anlatan Kurdaş, babasına gönderdiği bombayı yaptıktan sonra deneme şansının olmadığı için yaralanmanın olmasından pişman olduğunu söyledi. Kurdaş’ın ifadesinde, "İstesem daha güçlüsünü de yapardım" dediği belirtildi. Bomba yapımından çok Kurdaş’ın bombayı harekete geçirecek mekanizmayı yapabilmesi polisin aklında şüpheler bıraktı. Araştırmaların bomba yapımı konusunda sürdüğü öğrenildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Kurthan Demir'in haberine göre, İstanbul Maltepe’de geçtiğimiz hafta babası Osman Kurdaş’ın işyerine bombalı paket götürerek, babası ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Ali Can Kurdaş, "tasarlayarak bombalama suretiyle yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen Kurdaş, savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etti. Anne-babasının kavgaları ve sevgisizlik yüzünden böyle bir eylem yaptığını söyleyen Kurdaş’ın şunları anlattığı öğrenildi:

"Şefkat göstermedi"

“Çocukluğumdan itibaren aile içerisinde sürekli babam ve annemin kavgalarına şahit olduk. 7-8 yıl önce boşandılar. Kardeşimle annemin yanında kaldım. Babam çocukluğumdan itibaren bana ve kardeşime şefkat göstermedi. ABD’den döndükten sonra şirketinde çalışıp aramızdaki mesafeyi, kırgınlığı ortadan kaldırabileceğimizi düşündüm. Ancak babam bana yönelik tavrını değiştirmedi. Maaşımı az ve geç veriyordu. Doğum günümde bile beklediğim ilgiyi görmedim.”

"Onu görünce titredim"

Amacının babasını öldürmek olmadığını iddia eden Kurdaş’ın “Uyarıda bulunmak istedim. Babamın ölmesini isteseydim, hazırlamış olduğum düzeneğin içerisine cam kırıkları ve çivi koyardım. Karışım oranını da yükseltirdim. Ben sadece korkmasını, en kötü ihtimalle yaralanmasını istemiştim. Olaydan hemen sonra hastaneye gittim babamı o halde görünce titremeye başladım ve çok üzüldüm. Bir çığlık atma evresindeydim böyle bir şey yaptım, pişmanım” dediği öğrenildi.

"İnternetten öğrendim"

Kurdaş, “İnternetten ses bombasının nasıl yapılacağı konusunda bilgi edindikten sonra bir tahta kutu içerisinde ses düzeneği hazırladım” diye konuştu.

953 saatlik kamera örüntüsü

Ali Can Kurdaş’a ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde elindeki bomba ile evinden çıkan Kurdaş, kurye kılığında işyerine giderek paketi teslim ediyor. Bir süre sonra evine dönerek üzerini değiştiren Kurdaş, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi patlamanın olduğu yere gidiyor. Kurdaş’ın, 953 saatlik kamera kayıtları dakika dakika deşifre edildi.

O sorular yanıtlarını buldu

- Maltepe’deki kayıp 3 saatte neredeydi, ne yaptı? Evden çıktıktan sonra Maltepe’de vakit geçirdi. İfadesine göre, şirkete öğle saatlerinde giderek daha fazla kişinin zarar görmesine engel olmayı amaçladı.

- Babasıyla araları neden bozuldu? İfadesine göre kendisine ilgi ve sevgi göstermemesi, annesiyle sürekli kavga etmesi yüzünden.

- “Marina’nın selamı var” ne demek? Marina ile ne kestediliyordu? Babasına yat marinasından motor parçası kargosu geliyordu. Marinadan kargo geldiğini söyleyip paketi almasını sağladı.

Evden bombayla çıktı

Kurye süs verdi

Patlama yerine geldi