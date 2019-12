Ali Can Ertuğ intihar etti

T24 - Dünyanın en büyük iki müzayede evinden biri olan Sotheby’s’in 37 yaşındaki kıdemli başkan yardımcısı Ali Can Ertuğ, pazartesi akşamı New York’ta intihar etti. Ertuğ, uluslararası sanat piyasasının Altın Türk’ü diye anılıyordu.



Müzayede evi Sotheby’s’in kıdemli başkan yardımcısı Ali Can Ertuğ, pazartesi akşamı New York’ta 37 yaşında intihar etti. Uluslararası sanat piyasasının Altın Türk’ü diye anılan Ertuğ, şirkette Ortadoğu pazarı ve oryantalist ressamlar konularından sorumluydu. Ayrıca Türk sanatçıların uluslararası sanat piyasasına açılmasını sağlayan Türk müzayedelerinin yaratıcısıydı.





Türk alıcılarla parladı



Ertuğ, Türkiye’de doğdu ve Alman Lisesi’nde okudu. Liseden sonra 1992’de Amerika’nın en iyi okullarından Vassar Üniversitesi’nde sanat tarihi okumaya başladı. Mezuniyetin ardından da Sotheby’s’e girdi. 1996’dan 1999’a kadar, 19. yüzyıl resimleri departmanında, Osmanlı temalı resim uzmanı olarak çalıştı.



Türk alıcıların uluslararası sanat piyasasında ağırlığı arttıkça Ertuğ’un adı da parladı. İlk sıçramasını Sotheby’s ile birlikte dünyanın en büyük iki müzayede evinden biri olan Christie’s’e geçerek yaptı. 1999’da direkt başkan yardımcısı oldu ve 9 yıl boyunca 19. Yüzyıl Avrupa Sanatı’na baktı. Türkiye piyasası yine onun kontrolündeydi. Christie’s’de yapmak istediklerini tamamlayınca 2008’de ilk başladığı yer olan Sotheby’s’e döndü. Ancak uzman olarak ayrılmışken, bu sefer kıdemli başkan yardımcısı olarak görevine başladı.





Silinmeyecek bir iz bıraktı



New York’ta yaşıyan Ertuğ, sürekli dünyayı dolaşıyordu. Londra, İstanbul, Doha, Kahire... Saat dilimlerine bölünmüş, bir günün hiçbir zaman 24 saat olmadığı bir yaşam sürüyordu. Az uyuyordu ve New York’ta yaşarken Avrupa saatini de yakalamaya çalışıyordu. Ertuğ, bütün bu koşuşturmayı bir pazartesi günü bitirmek istedi ve Manhattan’da yaşamına son verdi. Sotheby’s müzayede evi ise Hürriyet gazetesine bir açıklama gönderdi: “Meslektaşımız ve dostumuz Ali Can Ertuğ’un Manhattan’da aniden öldüğünü üzülerek bildiririz. Çok kısa bir zamanda ve gencecik bir yaşta, silinemeyecek bir iz bırakarak ayrıldı.”





35. kattan atladı



New York polisi, Central Park yakınında bir binanın 35. katından atlayarak yaşamına son veren Ertuğ’un ölümünde bir suç unsuru olmadığını söyledi.