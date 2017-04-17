Ali Bayramoğlu: Adımı anarak, benim zamanında AK Parti'yi desteklediğimi söyleyerek saldırdılar!

Uzun yıllar çalıştığı Yeni Şafak gazetesinden ayrılan ve referandumda "Hayır" diyeceğini açıklayan gazeteci Ali Bayramoğlu, İstanbul Beşiktaş’taki Şair Nedim İlköğretim Okulu'nda saldırıya uğradı. İki kez saldırıya uğradığını belirten Bayramoğlu yaşadıklarını anlattırken "İkinci saldırıda adımı anarak saldırdılar, benim zamanında AK Parti'yi desteklediğimi söyleyerek saldırdılar. Bana saldırdıklarını biliyorlardı" dedi.

Medyascope'taki canlı yayında yaşadığı saldırıyı anlatan Bayramoğlu şunları söyledi:

"Epey bir darbe aldım ama araya girenler çok daha şiddetli darbe almamaı engellediler.

"Eşimle birlikte oy kullanmaya gittik. Eşim oyunu atarken çıktı. 'Hay allah yanlış oy attım. Ne yapabilirim' dedi. 'Yapacak bir şey yok' dedik. 'Geçersiz hale getirin' dedi oradaki görevlilerden biri. Dışardan AKP'li biri, herhalde sandık müşahidlerden biri birilerini aradı. Bazı adamalar geldi. Bana saldıranlar bölge sorumlusuymuş AK Parti'nin. Ben de gittim elini sıktım. Belki beni tanır diye. 'Bir problem, yönlendirme yok' dedi. Eşim istemediği oya bastı. Kaldı ki 'evet'e mi, 'hayır'a attığı belli değil o adam nezdinde. Salonun içine girdik. Dışarıya çıktık. Üstüme 3-4 kişi saldırdı. Polisler beni bir odaya aldı. Yarım saat sonra 'Çıkayım evime gideyim' dedi. Bu sefer dışarıda bana saldırdılar. O kişiker de AK Parti'nin sorumlusunun çevresiydi. Tanıdıkları, dostları aradım. Sonra polis de geldi.

"Sandık görevlisine yumruk" iddiası

"('Sandık görevlisine yumruk attı' iddası) En çok beni rahatsız eden şey bu. Bilinen tanınmış bir gazetecinin hedef gösterilerek saldırılması kabul edilir değil. Hadi bunlar oldu, bir serseri yaptı. Bu olayı en tepeye kadar herkes biliyordur. Sanırım Cumhurbaşkanı da duymuştur. Ne geçmiş olsun telefonu geldi. Twitterdan bana gelen küfürleri de sayarsak tekrar bir hedef gösterme hali.

"Beni tanıyorlardı. Eşim gidip oyu geçersiz hale getirince çıkarken bir adam geldi salona girdi. Tipik sakallı Milli Görüş'ten bir bey. Kendimi tanıttım, tanıyorlardı. İkinci saldırıda adımı anarak saldırdılar, benim zamanında AK Partiyi desteklediğimi söyleyerek saldırdılar. Bana saldırdıklarını biliyorlardı. Özellikle yaptıklarını düşünüyorum"