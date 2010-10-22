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Ali Bardakoğlu: Keşke başörtü konusunu daha az konuşsak

Ali Bardakoğlu, "Keşke başörtü konusunu daha az konuşsak" dedi.

22 Ekim 2010 03:00

T24 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, ilköğretimdeki başörtüsü sorunuyla ilgili soru üzerine "Kurumların en önemli sorumluluğu herkesin kendi işini en iyi şekilde yapması ve bir başkasının alanında ahkam kesmeyi bırakmasıdır. Keşke başörtü konusunu daha az konuşsak" dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi kampusü içindeki İlahiyat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Camii'nin temelini atmak üzere Isparta'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Vali Ali Haydar Öner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Bardakoğlu, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bardakoğlu, gazetecilerin "İlköğretimdeki başörtüsü sorunu hakkında neler düşünüyorsunuz" sorusuna, "Biz sadece konunun dini yönüyle ilgili açıklamalar yapıyoruz. Bu sorunların uygulamaya yönelik, siyasete yönelik kısımları bizim dışımızdadır. Devletin siyasetçileri, yöneticileri var. Konuyu bunlar takip edecektir. Kurumların en önemli sorumluluğu herkesin kendi işini en iyi şekilde yapmasıdır. Ve bir başkasının alanında ahkam kesmeyi de bırakmasıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi işini yapmanın sorumluluğu, bilinci içerisindedir. Keşke başörtü konusunu daha az konuşsak" dedi.


"Konuştukça saflar bloklaşıyor"

İnsanların günlük hayatlarına ilişkin tercihleri, etnik kimlikleri ve inançsal tercihlerini konuştukça safların bloklaştığını kaydeden Bardakoğlu, "Herkes dini, hayatında dindarlık ayrıştırması yapmadan saygı göstererek yaşadı. Hep bir arada yaşadık, önemli olan da bu. Dediğim gibi bu konuda mümkün olduğu kadar az konuşmak gerekiyor. Konuşmak kimlikleri derinleştirecekse o zaman soruna çözüm olmuyor" dedi.

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