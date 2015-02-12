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'Ali Babacan'ın makro ekonomideki gözde ismi MHP'den aday'

Hürriyet yazarı Erdal Sağlam, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Usta'nın MHP'den aday olacağını söyledi

12 Şubat 2015 09:48

Hürriyet yazarı Erdal Sağlam, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetiyle, MHP'den aday olmak için görevinden ayrılan Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Usta'nın memleketi Samsun ya da Ankara'dan aday olması beklendiğini söyledi. "Erhan Usta'nın son dönemi en önemli özelliklerinden biri Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, birkaç gözde bürokratından biri olması" diyen Sağlam, "Babacan'ın güvendiği, özellikle makro ekonomik dengeler hakkında en çok danıştığı isimlerden biri" ifadesini kullandı. 

Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babacan'ın Erhan Usta'ya verdiği önemi şuradan anlayabiliriz; Babacan, İbrahim Çanakçı ayrıldıktan sonra Erhan Usta'nın Hazine Müsteşarlığı için kararnameyi hazırladı, başbakana imzalattı ve onay için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderdi. Cumhurbaşkanı imzalamayacağını söyleyince, geri çektiler."

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