Ali Babacan'ı gördü, elindeki bira şişesini sakladı

Norveçli bir turist, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı görünce, içmekte olduğu bira şişesini eliyle arkasına sakladı ve sohbet boyunca öyle tuttu.

İlk olarak Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin kahvaltısına katılan Başbakan Yardımcısı Babacan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'in proje tanıtım toplantısına katıldı.

Turunda Babacan ve beraberindekiler, tatil için Antalya'ya gelen Norveçli iki turistle karşılaştı.

Norveçli turistlerden biri, elinde bulunan bira şişesini Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın görmeyeceği şekilde bir eliyle arkasına sakladı.

Babacan'ın iki turistle yaklaşık 5 dakika süren sohbeti boyunca, elinde bira şişesi bulunduran turist, içmekte olduğu birayı arkasında sakladı.

'Yolsuzluğun üstü kapatılamaz'

Öte yandan Ali Babacan, AKP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel’in sanayici ve işadamlarına yönelik proje tanıtım toplantısında konuştu.

Şeffaflık, yolsuzlukla mücadelede bugüne kadar nasıl kararlılıkla durulduysa, bundan sonra da öyle olacağını belirten Babacan, “Bundan en küçük kuşkusu olmasın kimsenin. Hiçbir yolsuzluğun üstü kapatılamaz. Yolsuzluğa tolerans gösterilmez. Varsa sıkıntılı bir konu mutlaka er ya da geç bunun hesabı verilir” dedi.