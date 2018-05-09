Sözcü yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin "ortak adayı" olarak çıkacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "yeniden cumhurbaşkanı olma hesapları yaptığını" iddia etti.

Eski Başbakan Yardımcısı'nın geçen hafta basının alınmadığı bir toplantıya konuk konuşmacı olarak katıldığını ileri süren Ataklı, burada bulunan isimlerden birinin kendisine şunları dediğini öne sürdü:

“Gül lobisi kadar güçlü lobi uzun zamandır görmedim. CHP dahil bütün partilerde ahtapot gibi kolları var. İnan bana Gül artı Babacan planı hiç bitmeyecek. Bu seçimler biter bitmez göreceksin bu planı tekrar pişirip önümüze getirecekler. Kendisine 'Bu kanıya nasıl kapıldın?' diye sorduğumda şu ilginç cevabı verdi; 'Ali Babacan'da en küçük bir geri adım görmedim. Gül'ü başkan yapma planları aynen devam ediyor. Bu ekip seçimleri Erdoğan'ın kazanabileceğini ama AKP'nin meclis çoğunluğunu bulamayacağını düşünüyor. Bu durumda Erdoğan'ın yeniden seçime zorlanacağını umut ediyorlar, yeni bir seçimde başkan adaylıklarının yeniden belirleneceğini ve Gül'ün adının bu kez reddedilmemek üzerine bir kez daha gündeme geleceğine inanıyorlar.”