"Ali Babacan'a başbakan yardımcısı odası tahsis edildi"

AKP hükümetleri döneminde ekonomiyi damgasını vuran isimlerin başında gelen eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a Başbakanlık Merkez Bina'da bir oda tahsis edildiği iddia edildi. Ali Babacan'ın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na danışmanlık yapacağı öne sürülüyor. Hürriyet'te yar alan kulis habere göre, bir AKP kurmayı, "Kritik ekonomi toplantılarında Babacan’ı, Başbakan Davutoğlu’nun yakınlarında otururken görürseniz şaşırmayın" yorumunu yaptı.

Hürriyet'in bugünkü (10 Ocak 2015) nüshasında yayımlanan kulis haber şöyle:

Ali Babacan, Türkiye ekonomisinin 2002-2015 tarihleri arasındaki 13 yılına damgasını vuran isimlerin başında gelir. Bu süre boyunca, 2007-2009 yılları arasındaki 2 yıllık Dışişleri Bakanlığı dönemi sayılmazsa, ‘ekonominin patronu’ydu.

Döneminde, Türkiye ekonomisi büyük atılımlara imza atmıştı. Kararlı tutumu sayesinde, Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılması, IMF’ye olan borçların sıfırlanması, para politikalarının belirlenmesinde Merkez Bankası’nın bağımsız bir enstrüman olarak kullanılması, bütçe disiplininin sağlanması gibi alanlarda başarılı uygulamalara imza atılmıştı. Öyle ki, ünlü uluslararası ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye ekonomisinden söz ederken ‘Babacan Çıpası’ tanımını kullanmıştı.

2.5 saat kala

3 dönem kuralı nedeniyle 7 Haziran seçimlerinde aday olamayan Babacan’ın 5 ay sonra yapılan 1 Kasım seçimlerinde aday olup olmayacağı, Türkiye’yi yakından izleyen uluslararası ekonomi çevrelerinin en çok merak ettiği konu olmuştu. Babacan, adaylık başvurusu bile yapmamıştı. Ancak AK Parti, Babacan’ı Ankara 1. bölgeden, 1. sıra adayı olarak göstermişti. Listelerin YSK’ya teslim ettiği gün, sürenin bittiği saat olan 17.00’ye 2.5 saat kala Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından arandığını ve ikna edildiğini Türkiye kamuoyu Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent’in yazısından öğrenmişti. Sefer Levent, Davutoğlu’nun Babacan’ı ikna etmek için “Ekonominin yönetiminde belirleyici rolünü sürdüreceğine” dair güvence verdiğini de yazdı.

Babacan, daha sonra yaptığı bir açıklamada bu bilgiyi doğrulasa da hükümet listesi açıklandığında, Babacan’ın kabineye giremediği görüldü. Davutoğlu’nun ‘belirleyici rol’ sözü verdiği Babacan’ın kabineye girmesi konusunda ısrarcı olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçit vermediği bilgileri de her kanattan basın kuruluşlarının haberlerine yansıdı.

12 yıl 9 ay boyunca bakanlık koltuğunda oturmuş Babacan, artık sade bir TBMM üyesi. TBMM’nin halkla ilişkiler binasında bir odası var. Hürriyet muhabiri Aysel Alp Süzer, geride bıraktığımız iki hafta boyunca TBMM koridorlarında Babacan’ı yakalamak istedi. Kendisini sadece üç kez görebildi. Biri geçen haftaki AK Parti grup toplantısıydı. İkisi de TBMM Genel Kurul çalışmalarıydı. Peki, Babacan TBMM’de değilse neredeydi. Muhabirimiz, büyük bir titizlikle izini sürdü. Zaman zaman aile şirketi olan Babacan Tekstil’in İstanbul Yolu’ndaki merkez binasında kendisi için yaptırdığı makam odasında çalıştığını tespit etti. Peki geri kalan zamanlarda neredeydi?

Merkez binada

Arkadaşımız Aysel Alp Süzer, bu sorunun yanıtını Başbakanlık ve dört başbakan yardımcılığı makamları Çankaya Köşkü’ne taşındıktan sonra sadece Başbakan Yardımcısı Lütfü Elvan’ın kaldığı Merkez Bina’da buldu. 62. hükümette Bülent Arınç’ın başbakan yardımcısı olarak kullandığı makam odası, Ali Babacan’a tahsis edilmişti. Babacan’ın ekibi de Başbakanlık Merkez Bina’ya yerleşmişti.

Peki ama neden?

Bu sorunun yanıtı da kısa sürede ortaya çıktı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekonomide etkin bir rol vaat ettiği Babacan’ı ‘etkin’ bir danışman olarak kullanmaya karar vermişti. Ekonomi ile ilgili konularda sık sık biraraya gelip görüşlerini almaya başlamıştı. Babacan milletvekili olduğu için herhangi bir danışmanlık unvanına, atamaya ihtiyacı yok.

Bir ekonomi kurmayı, Babacan’ın konumunu anlatırken ‘Kritik ekonomi toplantılarında Babacan’ı, Başbakan Davutoğlu’nun yakınlarında otururken görürseniz şaşırmayın’ yorumunu yaptı.

Kim bilir belki de Babacan kabineye giremese de ‘başbakan yardımcısı’ standartlarındaki makam odasında 26. kabine üyesi gibi katkı sunabilir...