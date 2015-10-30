Ali Babacan: Tablo bizim açımızdan çok rahat görünmüyor

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Ali Babacan, 1 Kasım seçimlerine ilişkin anketleri değerlendirirken Başbakan Ahmet Davutoğlu ve diğer AKP kurmaylarından farklı olarak, "Tablo bizim açımızdan çok rahat görünmüyor" yorumunu yaptı.

Ülke TV ve Kanal 7 televizyonlarının ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendiren Babacan, AKP'nin anketlerdeki son durumuyla ilgili soruyu "Tablo bizim açımızdan çok rahat görünmüyor" diye yanıtladı. Buna karşın her gün trendin biraz daha olumlu seyrettiğini dile getiren Babacan, "Hem sahada hem kamuoyu yoklamalarında bu trend görülüyor. Kararsız vatandaşlarımızın son gün ne yapacağı çok çok belirleyici olacak" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan yeni vaatlerin kaynağına ilişkin bir soru üzerine Babacan, seçim beyannamelerindeki vaatlerin maliyetinin 20 milyar lira civarında olduğunu ifade etti.

Koza-İpek: Bunlar hukukta yeri olan uygulamalar

Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasını da değerlendiren Babacan, yargı tarafından yürütülen bir süreç üzerine yorum yapmanın doğru olmadığını ifade etti. Böylesi bir yorumun sürecin akışını etkileme çabası olarak görülebileceğini belirten Babacan, şunları söyledi:

"Benzer olaylar yargıya güvenin daha yüksek olduğu ülkelerde bu kadar çok tartışma konusu olmuyor. Bakıyorsunuz, ileri demokrasilerde benzer olaylar oluyor. Varsa yanlışlar, kuşkusuz, varlığa el koyma, şirketlere kayyum atama... Bunlar hukukta yeri olan uygulamalar. Hukukta yeri yok iken birdenbire birinin aklına gelip de sabah kalktığında yaptığı işler değil. Fakat eğer genel anlamda Türkiye'de adalete güven daha yüksek olsaydı böyle bir olay herkes tarafından makul karşılanabilirdi. Ancak, bir güven bunalımı yaşandığı için herkesin aklına bir 'acaba' kuşkusu doğabiliyor. Bunu da yadırgamamak lazım."