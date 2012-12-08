Ali Babacan: Sermaye piyasalarında performans düşük kaldı

SPK üyelerinin bazılarının yeniden atanabileceğini belirten Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yolsuzluk iddilarıyla ilgili şimdiden bir yorum yapmanın doğru olmadığını söyledi. Babacan, ”10 yılda Türkiye birçok alanda önemli mesafeler katetti. Aynı performansı sermaye piyasalarında göremedik” dedi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, sermaye piyasası mevzuatını yenilerken Sermaye Piyasası Kurul üyelerinin de yeni mevzuat çerçevesinde atanmasını uygun gördüklerini ve getirdikleri önergenin Meclis tarafından kabul edildiğini belirtti.

Yeni dönemde Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) belki mevcut yönetim kurulu üyelerinin bazılarıyla devam edeceklerini, bazı isimlerde de değişiklikler olacağını belirten Babacan, “Bununla ilgili çalışmalarımızı önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlayacağız” dedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen gala yemeğine katılan Babacan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



'Yeni dönem başlıyor'



Kanunun önce Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacağı, onay sürecinin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla beraber yürürlüğe gireceğini hatırlatan Babacan, 1981 yılından bu yana geçerli olan mevzuatın değişmesiyle bir dönemin kapandığını, yeni bir dönemin de açıldığını kaydetti.

Babacan, “Üzerinden 30 sene geçmiş bir mevzuatımızın, üzerinden 30 sene geçmiş kurumlarımızın bugünün gereğine göre ve geleceğin Türkiye’sine göre tekrar uyarlanması gerekiyordu” dedi.

İlk önce Kanun Hükmünde Kararname ile İMKB yönetiminde değişiklik yaptıklarını hatırlatan Başbakan Yardımcısı, yeni SPK Kanunu ile de Sermaye Piyasası Kurulu’nu yenileceklerini söyledi. Babacan, şöyle devam etti: “Sermaye Piyasası Kurulu’nu yenilemekten kastımız şu; biliyorsunuz Kanun’da yeni atama usulleri belirlenmiş durumda. Süreler değişmiş durumda, aranan şartlar değişmiş durumda. Dolayısıyla tüm mevzuatı yenilerken kurul üyelerinin de bu yeni mevzuat çerçevesinde atanmasını uygun gördük ve dün getirdiğimiz önerge TBMM tarafından da kabul edildi. Böylece Resmi Gazete’de yayımlandığı anda mevcut başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri sona ermiş olacak.



'Bazılarıyla devam edebiliriz'



Belki biz mevcut kurul üyelerimizin bazılarıyla devam ederiz. Bazı isimlerde değişiklik olur, bununla ilgili çalışmalarımızı önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlayacağız. Amacımız bu Kanun yürürlüğe girdiği gün yeni kurulun da çalışmaya başlaması, şu andaki planımız o yönde. Hangi kurul üyeleri kalır, hangileri devam eder bununla ilgili bugündün bir şey söylememiz mümkün değil. Bir-iki hafta içinde hepsi yenilenir. Kurul yeni Kanun ve atama şartlarıyla atanmış bir kurul haline gelir diye bekliyoruz.”



'Töhmet altında bırakmayalım'



Bir gazetecinin, “Yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alındıklarına dair yorumlar var” şeklindeki sözleri üzerine Babacan, o konularla ilgili şimdiden bir yorum yapmak doğru olmadığını, iyice ispatlanmadan, raporlanmadan hiç kimseyi töhmet altında bırakmak istemediklerini kaydetti.Babacan, “Şu ana kadar arkadaşlarımızla ilgili bizim önümüzde somutlaşmış, kesinleşmiş herhangi bir şey yok. Dediğim gibi biz tekrar isimler üzerinde çalışmalarımızı yapıp atamalarımızı yapacağız” dedi. Bir basın mensubunun, “SPK Başkanı’nın 3 yıl daha görev süresi vardı, yeniden atanması mümkün mü” sorusuna Babacan, “Ben söyleyeceğimi söyledim artık” yanıtını verdi.

“Daha önce İMKB’de de benzer bir durum yaşanmıştı, şimdi SPK’da yaşandı. Başka kurumlarda da benzer değişiklikler gündeme gelebilir mi” sorusu üzerine Babacan, 10 yıllık ekonomik performansa bakılacak olursa Türkiye’nin birçok alanda önemli mesafeler katettiğini fakat aynı performansın sermaye piyasalarında görülemediğini söyledi. Babacan, “Sermaye piyasalarımız 2002’de devraldığımız boyutların maalesef çok üzerine çıkmış değil. Halka açık şirket sayımızı bakıyoruz sıkıntılar var, yatırımcı sayımıza bakıyoruz yeterli değil, dolayısıyla bizim sermaye piyasalarının gelişmesiyle ilgili çok köklü adımlar atmamız gerekiyordu” dedi.



'Her türlü tedbiri alıyoruz'



Ali Babacan, mevzuat değişikliğinden kurumsal altyapılara kadar her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını belirterek, “Aksi halde koşan bir Türkiye fakat geriden gelen bir sermaye piyasasına izin vermemiz mümkün değil. Bir ülkenin kalkınması için bir ülkenin özel sektörünün çok daha hızlı bir şekilde, çok daha verimli bir şekilde çalışabilmesi için sermaye piyasalarının önemi çok çok büyük” dedi.

Bankacılığın Türkiye ekonomisinin hızına uygun şekilde devam ettiğini fakat şirketler için aynı şeyi söylemenin mümkün olmadığını kaydeden Babacan, şirketlerin büyümesi ve sermaye yapılarının güçlendirmesi ve aracı sermaye piyasalarının etkin çalışması gerektiğini dile getirdi. Babacan, “Bize ve Türkiye ekonomisinin hızına ayak uyduracak bir mevzuatla, kadroyla bu işleri yapmalıyız” dedi.

Başbakan Yardımcısı, yeni İMKB yönetiminden çok memnun olduklarını da vurguladı. Şahıslar üzerinde bir şey söylediklerini, genel anlamda sermaye piyasalarının performansıyla ilgili sıkıntıları bulunduğunu vurgulayan Babacan, 10 yıllık rakamlar ortaya döküldüğü zaman, sermaye piyasaları tarafında ciddi bir sıkıntının olduğunun görüleceğini bildirdi. Babacan, “Dolayısıyla yeni bir heyecan, yeni bir ivme yeni bir yapıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz” dedi.