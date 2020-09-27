Ali Babacan: RTÜK'ün fikir polisliğine soyunması kabul edilemez, Halk TV'nin beş gün kapatılmasını kınıyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu gece yarısından itibaren 5 gün ekranı karartılacak Halk TV'ye ilişkin, "Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK'ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Kınıyorum" açıklaması yaptı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden Halk TV'nin 5 gün süreyle ekranının karartılacak olmasına tepki gösterdi. Muhalif seslerin medya duyulmadığına dikkat çeken Babacak, "RTÜK'ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez" dedi.

Ali Babacan'ın Halk TV'ye ilişkin açıklaması şöyle:

"Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK'ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü içinde olan konuşmalar için Halk TV'nin beş gün kapatılmasını kınıyorum."