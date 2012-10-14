Babacan: Orta Vadeli Program rakamları gerçekçi

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Orta Vadeli Program (OVP) öngörülerinin gerçekçi olmadığı yönündeki eleştirilere, “OVP’de enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 7.4, gelecek yıl için ise. yüzde 5.3. Özellikle gelecek yıl için ‘yüzde 5.3 oranı tutturulabilir m?’ konusunda bazı kesimlerde soru işareti oluşmuş olabilir. Biz bu çalışmayı sadece tahmin olarak yapmadık, aynı zamanda politika olarak ne uygulayacağımızı kendimiz iyi bildiğimiz için yüzde 5.3’ü rahatlıkla yazabildik” dedi.

'Ulaşılabilir rakamlar'

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere Babacan, Tokyo’da bulunan Babacan gazetecilerin sorularını yanıtladı. OVP’de enflasyona etki eden enerji ve gıda fiyatları gibi birçok dış faktörü de göz önünde bulundurduklarını kaydeden Babacan, “Dünyada enerji ve gıda fiyatlarında ani hareketler olduğunda bu Türkiye’yi de Türkiye’deki enflasyonu da etkileyebiliyor. Dolayısıyla bizim varsayımlarımızda enerji ve gıdada olağanüstü bir hareket olmayacağını ve bütçe disiplini içerisinde düzgün para politikaları uygulayarak 2013 yılında yolumuza devam edeceğimizi varsaydık. Biz bunun bugün için ulaşılabilir bir rakam olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. 2013 yılında yeni vergiler getirilip getirilmeyeceğine konusunda ise Babacan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Petrolümüzün hemen hemen tamamına yakınını ithal ediyoruz. Bunun yanı sıra petrol ürünleri ve doğalgazın tamamını ithal ediyoruz. Bu durum çok dikkatli politikalar gerektiriyor. 2011 yılında dünyanın en yüksek cari açığını veren ülke olduk. Cari açığın en önemli sebebi de enerji kalemleri ithalatı. Bugün petrolümüz, doğalgazımız olsa cari açığımız sıfır.”

'Vergi reformunda son aşama'

Babacan, “İthalat nedeniyle bu yılı yine yüzde 7 civarında cari açıkla bitireceğiz. Böylesine dışa bağımlı olduğumuz ürünlerde politikamızı ona göre uyarlamak gerekiyor” dedi. Gelir vergisi reformu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nın çalışmalarının hazır olduğunu kaydeden Babacan, “Konuyu Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda gündeme aldık. Güzel bir hazırlık var. Üzerinde en son rötuşlar yapıldıktan sonra biz en kısa zamanda TBMM’nin gündemine gelsin isteriz” diye konuştu.

'Yüksek dolaylı vergi sağlıklı bir yapı değil'

Türkiye’nin doğrudan vergilerinin, yani gelir ve kurumlar vergisinin tahsilatının çok düşük olduğunu hatırlatan Ali Babacan, şöyle konuştu: “Bu nedenle bütçe harcamalarının ağırlığını dolaylı vergilerle yani tüketimin üzerinden alınan vergilerle karşılanıyor. Bu uzun vadede çok sıhhatli bir yapı değil, bunu kabul etmemiz lazım. Kısa vadede bütçe dengelerimiz açısından bizim bütçe açığımızı kapatacak, mali disiplinlerimizi koruyacak tedbirleri mutlaka yürütmemiz lazım. Ne zamanki Türkiye’de kayıt dışı azalır ne zaman ki Türkiye’de gelir üzerinden vergi tahsilatı yükselir, o zaman dönüp dolaylı vergileri azaltma imkanı ortaya çıkacaktır.”

Siyaseti bırakıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağı sorusuna ise Ali Babacan, “Siyasetle ilgili uzun vadeli programlarım yok. Bu üçüncü ve son dönemimiz. Bu dönemden sonra kendi işime döneceğim. Özel sektörden kendi işimden geldim ve yine kendi işime döneceğim” yanıtını verdi.

'İMKB’nin şirketleşmesi bu yıl tamamlanır'

İSTANBUL Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) özelleştirilmesiyle ilgili sürece de değinen Ali Babacan, İMKB’nin anonim şirket olmasının ardından halka arzın söz konusu olacağını söyledi. İMKB’de özelleştirme diye anılan işlemin aslında halka arz olacağını kaydeden Babacan, “Burada konu İMKB’nin kendi hisselerinin de alınıp satılan hisseler haline gelmesi. Süreç gelecek yıl tamamlanır diye düşünüyorum. Bu noktada İMKB’nin özelleştirilmesinden bizim beklediğimiz gelirden öte, İMKB’nin piyasa şartlarına göre çalışan ve dünyaya açık bir borsa olması çok önemli. Asıl önemli olan İMKB’yi modern bir yönetim ve hisse yapısına kavuşturmak.”

'SPK yasası ayın 17’sinde görüşülecek'

Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısının alt komisyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Ali Babacan, “Önümüzdeki hafta ayın 17’sinde bu tasarı üst komisyonda görüşülecek” dedi.