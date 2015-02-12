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Ali Babacan: O lojmanı hiç kullanmadı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın, yardımcılık döneminde oturduğu dairede kaldığını söyledi

12 Şubat 2015 14:47

Başbakan Yardımcısı  Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın lojmanından taşınmasıyla ilgili olarak "Merkez Bankası Başkanı’nın oturduğu bir villa var Oran’da Erdem Başçı orayı hiç kullanmadı. Başçı Başkan Yardımcısı’yken oturduğu dairede oturmayı tercih etti" dedi.

Babacan ayrıca Erdem Başçı'nın çocuklarının okuluna yakın olmasından dolayı taşındığı evinin de kirasını kendi cebinden ödediğini belirtti.

 

'O lojmanı hiç kullanmadı'

 

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın oturduğu lojmanı boşaltmasıyla ilgili konuşan Babacan, "Bunu basından gördüm haberim yoktu bu durumdan, kendisiyle de konuştum. Merkez Bankası Başkanı’nın oturduğu bir villa var Oran’da Erdem Başçı orayı hiç kullanmadı. Başçı Başkan Yardımcısı’yken oturduğu dairede oturmayı tercih etti. Şimdiye kadar bütün Merkez Bankası Başkanları o konutta oturdu. Başçı orayı hiç kullanmadı. Çocuklarının okulu için Ümitköy’e taşınmışlar. Çay Yolu tarafına, o ev de lojman değil kirasını kendi ödüyor. Bu gayet doğal" dedi. 

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