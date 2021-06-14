Ali Babacan: Merkez Bankası’nın döviz rezervi eksi 60 milyar dolara indi

58 ve 59. Hükûmetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Merkez Bankası’nın tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır cayır satarak şu anda eksi 60 milyar dolara indirdiler" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, Brüksel ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın rezervlerinin 100 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Babacan, Kars’ta partisinin 1. Olağan Sarıkamış İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Taraflı cumhurbaşkanı göreve başlayıp akraba bakanı görevlendirdikten sonra Merkez Bankası’nın tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır cayır satarak şu anda eksi 60 milyar dolara indirdiler. Merkez Bankası’nın kasalarında 90 milyar dolar civarında döviz ve altın görünüyor ama onlar dışarıdan borç alınmış. Hatta dışarıdan alınanın da 60 milyar doları da satılmış, onun için eksi 60’a düşmüş” dedi.

"Merkez Bankası'nın piyasaya borcu 150 milyar dolar"

2018 haziranından bu yana üç ciddi kur krizinin yaşandığını ifade eden Babacan "Merkez Bankası’nın şu anda piyasaya 150 milyar dolar borcu var, bunun karşısında elinde sadece 90 milyar dolarlık döviz ve altın varlığı var" şeklinde konuştu.

"Yılların emeğini iki yılda çarçur ettiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Merkez Bankası’nın rezervinin ne olduğu sorulur mu?” sözlerini hatırlatan Babacan, “Biz onu damla damla biriktirdik. Bu milletin ihracatçısının, üretip ihraç eden çiftçinin, turizm sektöründe çalışan garsonun, aşçının, işçinin alın teriydi. 27 milyardan alıp 136 milyar dolara çıkarttık. Yılların emeğidir. İki yılda çarçur ettiler. İçimiz cız ediyor” dedi.

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