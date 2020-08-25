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Koronavirüs

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Koronavirüs'e yakalandı!

Babacan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve karantinada olduğunu belirtti

25 Ağustos 2020 20:28

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Babacan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailesiyle karantinada olduğunu belirtti.  

Twitter hesabından açıklama yapan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin."  

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