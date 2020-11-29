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Ali Babacan'ı karşısında gören esnaf oynamaya başladı: Vergileri, kiraları ödeyemiyoruz; çıldırdık

29 Kasım 2020 18:18

Eskişehir'de esnaf, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı karşısında görünce oyun havası oynamaya başladı. Esnaf Babacan'a "Vergileri ödeyemiyoruz, kiraları ödeyemiyoruz, çıldırdık artık" dedi.

Partisinin il kongresi için Eskişehir'e giden Babacan, kongreden önce Eskişehirli esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir esnaf, Babacan'ı karşısında görünce arkadaşı ile birlikte oyun havası açıp oynamaya başladı. Esnaf, kendisine yaklaşan Babacan'a "Vergileri ödeyemiyoruz, kiraları ödeyemiyoruz. Çıldırdık" dedi. Esnaf karşılıklı oynamaya devam ederken bir vatandaş Babacan'a "Oynayabilir misiniz?" diye sordu.

ANKA 

 

 

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