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Politika

Ali Babacan, hakkındaki 'Gezi davası' eleştirilerine yanıt verdi

"Gezi davasında ben şikâyetçi değilim, müdahil de değilim. Savcı o gün hükümetin mağdur olduğu düşüncesiyle hükümet üyelerini tek tek yazmış"

18 Kasım 2020 11:57

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından başlattığı "Korkma Türkiye" kampanyası paylaşımına yapılan "Gezi" hatırlatmalarına ilişkin olarak, "Gezi davasında ben şikâyetçi değilim, müdahil de değilim. Savcı o gün hükümetin mağdur olduğu düşüncesiyle hükümet üyelerini tek tek yazmış. Hukukçu arkadaşlarla oturup konuştuk. Çekilme de söz konusu olmuyormuş" açıklamasını yaptı.

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