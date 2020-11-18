Ali Babacan, hakkındaki 'Gezi davası' eleştirilerine yanıt verdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Babacan, sosyal medya hesabından başlattığı "Korkma Türkiye" kampanyası paylaşımına yapılan "Gezi Parkı davacısı" olduğu hatırlatmalarına ilişkin, "Gezi davasında ben şikâyetçi değilim, müdahil de değilim. Savcı o gün hükümetin mağdur olduğu düşüncesiyle hükümet üyelerini tek tek yazmış. Hukukçu arkadaşlarla oturup konuştuk. Çekilme de söz konusu olmuyormuş" dedi.

Devlet mekanizması içinde bazı kimselerin kurumlar arasında gidip geldiğini söyleyen Babacan, “Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki; ‘Bakın, hakimler-savcılar artık bizden size talimat gitmiyor. Anayasayı önünüze koyun, vicdanınızı dinleyin ve kararınızı verin’ demesi lazım” dedi.

"Görünmeden, yetki kullananlar var"

Sadece görünürde sorumluluk sahibi kişilerin olmadığını öne süren Babacan, “Görünmeden, yetki kullanan, etki kullanan bir sürü insan var. Bugünkü bakanlarımız için üzülüyorum aslında. Sorumluluk üstlerinde ancak kendi alanlarında etki, yetki kullanan insanlar var” diye konuştu.

Bunun yıllardır böyle yürüdüğünü söyleyen Babacan, “Bunlar adını sanını toplumun bilmediği ancak ilgililerin bildiği insanlar” diye konuştu.

"Devlet sistemi tamamen çökmüş durumda"

Pusulaların gittiğini, telefonların açıldığını söyleyen Babacan, “Bu külliyeden gelen bir mesajdır havası oluşabiliyor” dedi. Cumhurbaşkanından talimat gitmediğinde dahi bu insanların, oluşan atmosfer sayesinde kişisel menfaat sağlayabildiğini söyleyen Babacan, “Devlet sistemi tamamen çökmüş durumda. 84 milyonluk bir ülkenin böyle bir zihniyetle yönetilmesi artık mümkün değil” ifadelerini kullandı.