Ali Babacan gözyaşlarına hakim olamamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Başbakan" sıfatıyla son kez katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında veda konuşmalarının yapıldığı sırada konuşma sırası Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a geldiğinde salonun sessizliğe büründüğü ve Babacan'ın göz yaşlarına hakim olamadığı iddia edildi.

Hükümetin son kabine toplantısı önceki gün gerçekleşti. Kabinedeki bakanların, Erdoğan'ın halefi Ahmet Davutoğlu'na ilettiği 'sembolik istifa'ların ardından Başbakanlık Merkez Bina'da duygusal konuşmalar gerçekleşti.

'Sıra Babacan'a gelince...'

İki başbakanlı toplantıda Erdoğan'ın hükümet üyelerine yaptığı teşekkür konuşması sonrası kabine üyeleri tek tek Başbakan'a duygularını aktardı. Yeni Şafak'tan İlhan Toprak'ın haberine göre; Sıra Babacan'a geldiğinde ise salon bir anda sessizliğe büründü. Babacan, gözyaşlarına hakim olamayarak Erdoğan'a hitaben ancak 'Sizinle çalışmak büyük bir onurdu' diyebildi. Salondaki derin sessizliği Erdoğan'ın teşekkürü bozdu. Davutoğlu liderliğindeki 62. Hükümet'te yine ekonominin patronluğuna getirilecek olan Babacan'ın duygu dolu anları, diğer kabine üyelerini de duygulandırdı.