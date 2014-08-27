T24 LogoT24 Logo
Politika

Ali Babacan gözyaşlarına hakim olamamış

Ali Babacan'dan Erdoğan'a: Sizinle çalışmak büyük bir onurdu...

27 Ağustos 2014 11:16

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Başbakan" sıfatıyla son kez katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında veda konuşmalarının yapıldığı sırada konuşma sırası Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a geldiğinde salonun sessizliğe büründüğü ve Babacan'ın göz yaşlarına hakim olamadığı iddia edildi.

Hükümetin son kabine toplantısı önceki gün gerçekleşti. Kabinedeki bakanların, Erdoğan'ın halefi Ahmet Davutoğlu'na ilettiği 'sembolik istifa'ların ardından Başbakanlık Merkez Bina'da duygusal konuşmalar gerçekleşti.

 

'Sıra Babacan'a gelince...'

 

İki başbakanlı toplantıda Erdoğan'ın hükümet üyelerine yaptığı teşekkür konuşması sonrası kabine üyeleri tek tek Başbakan'a duygularını aktardı. Yeni Şafak'tan İlhan Toprak'ın haberine göre; Sıra Babacan'a geldiğinde ise salon bir anda sessizliğe büründü. Babacan, gözyaşlarına hakim olamayarak Erdoğan'a hitaben ancak 'Sizinle çalışmak büyük bir onurdu' diyebildi. Salondaki derin sessizliği Erdoğan'ın teşekkürü bozdu. Davutoğlu liderliğindeki 62. Hükümet'te yine ekonominin patronluğuna getirilecek olan Babacan'ın duygu dolu anları, diğer kabine üyelerini de duygulandırdı.

ETİKETLER

ali babacangözyarşarına hakim olamadıakpak partierdoğanveda konuşmasıbakanlar kuruluağladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24