Ali Babacan: Göz göre göre gelen kadın cinayetlerini önleyemeyen bir devlet zafiyet içindedir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükûmetin kadın cinayetlerine karşı önlemler almamasını eleştirdi. Babacan, "Göz göre göre gelen kadın cinayetlerini önleyemeyen bir devlet zafiyet içindedir" yorumunu yaptı.

Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kader Gökçe, koruma talebinde bulunmasına rağmen İstanbul’da sokak ortasında katledildi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Göz göre göre gelen kadın cinayetlerini önleyemeyen bir devlet zafiyet içindedir." ifadesini kullandı.