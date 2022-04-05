T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali Babacan: Göz göre göre gelen kadın cinayetlerini önleyemeyen bir devlet zafiyet içindedir

05 Nisan 2022 13:39

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükûmetin kadın cinayetlerine karşı önlemler almamasını eleştirdi. Babacan, "Göz göre göre gelen kadın cinayetlerini önleyemeyen bir devlet zafiyet içindedir" yorumunu yaptı. 

Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kader Gökçe, koruma talebinde bulunmasına rağmen İstanbul’da sokak ortasında katledildi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Göz göre göre gelen kadın cinayetlerini önleyemeyen bir devlet zafiyet içindedir." ifadesini kullandı. 

Ali Babacankadıncinayetleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24