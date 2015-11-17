Ali Babacan G20'ye neden katılmadı?

Yeni Bakanlar Kurulu’nda ekonominin kime emanet edileceği uzun süredir tartışılıyor. Henüz yeni ekonomi kabinesinde kimlerin yer alacağını net olarak bilinmese de, Antalya’da dün sona eren G20 Zirvesi’nden piyasalara yansıyan kulislerde yeni kabinenin şifreleri de en çok konuşulanlar arasındaydı. Kafalardaki sorulardan biri de Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın neden G20'de yer almadığıydı.

Hürriyet’ten Merve Erdil ve Hülya Güler’in konuyla ilgili analizi şöyle:

G20 Zirvesi’nde, özellikle ekonomi yönetiminden kimlerin ön planda olacağı merak ediliyordu. Business 20 (B20) ve Think 20 (T20) gibi yan etkinlikleriyle birlikte dört gün süren zirve boyunca en dikkat çeken konulardan biri şüphesiz eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın yokluğuydu. B20’de işadamları kendi aralarında “Ali Babacan neden yok” yorumları yaparken, yurtdışından gelen iş dünyası temsilcileri ve siyasiler de zaman zaman Türk katılımcılara Babacan’ın neden ortada gözükmediğini sordu. Ali Babacan, B20 toplantılarında hiç yer almadı. B20 etkinliklerinde aktif olan isim ise Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dı.

Külliye’de yoktu

Babacan’ın B20’deki yokluğu iki ayrı yoruma neden oldu. Bir kesime göre bakanlığı ve tüm görevlerini Cevdet Yılmaz’a devrettiği için zirveye katılmaması normaldi. Katılsaydı ilgili bakanlığı devrettiği Cevdet Yılmaz’a nezaketsizlik ettiği izlenimi doğacaktı.

Diğer kesime göre ortada bir davet edilmeme durumu vardı. Aslında Babacan’ın Antalya’daki zirvede aktif olarak yer almayacağı 8 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, G-20 Açılım Gruplarının Temsilcilerini ağırlamasıyla kesinleşmişti. Türkiye’nin ev sahipliği boyunca sözkonusu temsilcilerin sürekli irtibatta olduğu Babacan Külliye’deki davette yoktu. Ama Babacan’ın yeni kabinedeki rolünün sorgulanmasına neden olan görüşme yine Antalya’da gerçekleşti.

Patron kim olacak?

Erdoğan-Obama görüşmesine yeni kabinede isimleri bakan adayı olarak geçen Binali Yıldırım ve Berat Albayrak katılırken Babacan yine yoktu. Kulisler yeniden hareketlendi. Ayrıca görüşmeye, ekonomi yönetiminden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Sosyal medyada “Albayrak ekonominin yeni patronu mu oluyor” yorumları ağırlık kazandı. Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine ekonomi kabinesinden katılan isim Enerji Bakanı Ali Rıza Alaboyun oldu. Nitekim Türkiye ve Rusya arasında enerji başlığında halen Türk Akımı ve doğalgaz indirimi gibi uzlaşı bekleyen maddeler var. Erdoğan ve Putin’in, heyetlerarası görüşmede Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının 15 Aralık’ta Rusya’da yapılması konusunda teyitleştikleri öğrenildi.

Babacan yeniden Dışişleri’ne mi?

Babacan’ın haftasonu Antalya’da düzenlenen G20 zirvesi sırasında sadece Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun verdiği resepsiyonda yer alması, başta B20 toplantıları olmak üzere bugüne kadar görev aldığı hiçbir etkinlikte bulunmaması kulislerde bir senaryonun daha konuşulmasına neden oldu. Davutoğlu’nun Babacan’a seçimlerden önce ekonominin patronluğu sözünü verdiği artık bir sır değil.

Ancak Erdoğan’ın bu duruma mesafeli durması, yakında açıklanacak kabinede ‘Babacan’a yeni bir rol’ senaryolarına da neden oluyor. Bu senaryolardan en ilginci bürokrasi koridorlarından kulağımıza gelen Ali Babacan’ın yeniden Dışişleri Bakanlığı’na kaydırılabileceği yönündeki kulis. Ak Parti hükümetlerinin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Babacan, bir süre Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenirken, 2009’dan itibaren yeniden ekonomi yönetimine kayarak, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak hükümetlerde görev yaptı. Babacan’ın yeniden Dışişleri Bakanı görevine gelmesi, şüphesiz piyasalar açısından sürpriz bir gelişme olur. Bakalım ilerleyen günler ne gösterecek…